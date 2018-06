Las 5 razones por las que Fernando Alonso es uno de los mejores de la historia

Alonso ha cumplido un sueño ganando a la primera las 24 horas de Le Mans. Está a un paso de conquistar la Triple Corona del automovilismo.

Que Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de carreras que ha existido jamás es un hecho. Su triunfo en las 24 horas de Le Mans no ha hecho más que confirmarlo, añadiendo a su currículum una de sus páginas más brillantes. Pero, ¿qué es lo que hace a Alonso ser tan bueno? Vamos a repasar las razones que lo provocan.

Velocidad en carrera

Un piloto bueno tiene que ser obviamente un piloto rápido, y Alonso lo es especialmente en carrera. Lo hemos visto durante años en la Fórmula 1, y ahora en el WEC. El asturiano es capaz de mantener un ritmo endiablado durante muchísimas vueltas sin apenas altibajos. Esta constancia es la que acaba matando a sus rivales.

Capacidad de adaptación

El talento de Fernando Alonso queda demostrado más que nunca cuando es capaz de subirse a cualquier coche, sea de la categoría que sea, e ir rápido de forma inmediata. El día que se subió a un Fórmula 1 por primera vez le dijeron que no hacía falta que corriese tanto, a lo que él contestó que no iba aún rápido. No tuvieron que decirle lo mismo cuando se montó en el IndyCar el año pasado o en el Toyota de Le Mans -cuestión de respeto-, metiéndose prácticamente de inmediato en los tiempos de los mejores.

Fortaleza mental

La fuerza mental es una de las cosas más importantes que tienen los deportistas de élite, y de eso Fernando Alonso anda sobrado. Da igual que tenga coche para ganar o para entrar con dificultades en los puntos. El asturiano siempre está al pie del cañón para dar lo mejor de sí mismo, tal y como ha demostrado durante toda su carrera profesional.

Capaz de poner lo que le falta al coche

Fernando Alonso es de los pocos pilotos capaces de sobreponerse a las limitaciones mecánicas de lo que conduce. Siempre sacará el 100% y un poco más del coche, sean las condiciones que sean. Y os aseguro por experiencia propia que eso es lo más difícil que existe en el automovilismo deportivo. No esta cómodo significa no ir deprisa. Y Fernando siempre va deprisa.

Preparación física

La dedicación de Alonso al automovilismo es plena. Su preparación, que ahora podemos seguir gracias a las redes sociales, es tan intensa que hace que siempre esté listo para afrontar cualquier reto. Da igual la Fórmula 1 o Le Mans, que tenga 20 o 36 años o cualquier variante que se os ocurra. Fernando es un atleta que vive por y para su profesión.