¿Renovar o marcharse? Ricciardo busca ser el número 1 de su equipo

Dando a Lewis Hamilton por renovado con Mercedes, la gran joya del mercado de pilotos para la temporada 2019 de Fórmula 1 es Daniel Ricciardo. El australiano quiere un coche que le permita ser campeón del mundo, y duda de que Red Bull pueda ofrecérselo, ya sea con los motores Renault o con Honda, con quien los energéticos podrían correr desde el año que viene. Esta situación de indecisión podría afectar incluso a su rendimiento, provocando dudas en los equipos que fuesen a apostar por él. Así opina su compatriota Mark Webber.

“El cronómetro es importante. La primera parte del año será muy importante para él. Él lo sabe. Está en la cuerda floja. Todo piloto que renegocia su contrato ve cómo hay algo más en el ambiente del equipo. Yo he pasado por la estabilidad y por el vértigo de una renovación. He estado en ambos escenarios. No puedes dejar que te afecte en la pista, porque tú has de rendir. El equipo lo analiza todo y no puedes esconderte en ningún lugar”, dice el ex piloto australiano.

La clave de las dudas de Ricciardo, según Webber, es el estatus que quiere tener, que no es otro que el de primer piloto en un equipo que le permita pelear por todo. Sin embargo, eso es bastante complicado tanto en Red Bull, donde está Max Verstappen, como en Ferrari y Mercedes, con Vettel y Hamilton. “La cuestión es si quiere estar en un equipo absolutamente perfecto en 2019 e intentar alcanzar el estatus de primer piloto en alguno de esos equipos. Eso es lo que le encantaría”.

Teniendo en cuenta todo esto, Webber no descarta que Ricciardo decida finalmente firmar un nuevo contrato con Red Bull, aunque para ello seguramente el australiano espere a que el equipo decida con qué motor correrá en 2019, observando con detenimiento también el rendimiento de Honda en Toro Rosso esta temporada. “Red Bull sabe cómo ganar un campeonato, la cuestión es si Renault puede sostener durante una temporada la potencia, la regularidad y la fiabilidad de Mercedes. Red Bull ha de decidir qué hace con su motor y eso será otra cosa que influirá en la toma de decisión de Daniel”, finaliza Webber.