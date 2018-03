Hamilton hace la cobra Ferrari: “Me han hecho ofertas, pero no pueden tener a todos los pilotos que quieran”

Salvo sorpresa durante los últimos años de su carrera deportiva, Lewis Hamilton va a convertirse en el último de los grandes pilotos que ha dado la Fórmula 1 que jamás haya pisado Ferrari, algo que también hizo Ayrton Senna, ídolo confeso del británico. Sin embargo, tal y como confirma el propio Hamilton, Ferrari sí que ha intentado ficharle en más de una ocasión, algo que no ha llegado nunca a darse por el sentimiento de lealtad con los suyos que tiene el piloto.

“El rojo es mi color favorito, pero estoy contento en el lugar en el que estoy. La lealtad es un valor que me enseñó mi padre. He cambiado de equipo solo una vez en mi carrera, así que no soy el tipo de piloto que va de acá para allá. He recibido ofertas de Ferrari, pero no pueden tener a todos los pilotos que quieran. Y lo digo como un gran fan de Ferrari. Son un equipo fantástico y me encanta competir contra ellos”, ha afirmado Hamilton en La Repubblica.

Estas declaraciones no hacen sino refrendar todo lo que ha ido adelantando Hamilton durante este invierno acerca de su renovación con Mercedes. Aunque a los de la estrella les va a costar una millonada, el actual campeón del mundo tiene bien claro que los próximos años de su carrera deportiva, que podrían ser los últimos, los va a pasar en el mismo lugar donde está ahora, y al que llegó en 2013, justo antes del comienzo de la era dorada de la escudería.

Desde Mercedes también tienen confianza en que Hamilton renueve, aunque el propio Toto Wolff se ha encargado de sembrar la duda con unas declaraciones recientes en las que afirma que para cualquier piloto es complicado rechazar los cantos de sirena que llegan desde Italia. “Lewis Hamilton es el mejor piloto de la generación moderna. Me gustaría mantenerlo, pero Ferrari sigue siendo una atracción para todos los pilotos”. Tranquilo Toto, que mientras los Mercedes sigan funcionando como hasta ahora, tenéis Hamilton para rato.