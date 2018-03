Fernando Alonso, a punto de retirarse en 2017: “Valoré comprometerme totalmente con la Triple Corona”

Durante todo 2017 la afición española vivió con el alma en vilo. El contrato de Fernando Alonso con McLaren tocaba a su fin y el piloto asturiano no daba síntomas de querer continuar en la Fórmula 1 pasara lo que pasara. ¿Se iba a retirar nuestro mejor exponente en la historia del automovilismo? Finalmente no ha sido así, pero tan dramática decisión estuvo mucho más cerca de producirse de lo que la gente cree. Tal y como ha reconocido Fernando en una reciente entrevista a F1 Racing, fue justo después de correr las 500 millas de Indianápolis cuando se planteó si su tiempo en el Gran Circo había terminado.

“Después de hacer la Indy 500 el año pasado, cuando volví a la Fórmula 1 hubo un par de carreras en Austria y Silverstone que pensé ‘tal vez el próximo año podría probar una competición diferente, hacer un compromiso total con la Triple Corona’. Pero sentí que no era el momento adecuado para salir de la Fórmula 1. No ahora, no después de estos resultados, no con este sentimiento. Sabía que me arrepentiría el resto de mi vida. Definitivamente todavía quiero tener éxito. Hay asuntos pendientes para McLaren y para mí juntos. Y creo que este año es el momento en que todas estas cosas cambiarán. Estoy bastante seguro de eso”, afirma un Alonso que se niega a abandonar la Fórmula 1 por la puerta de atrás.

De cara a la nueva temporada, Fernando Alonso espera que la llegada de Renault a McLaren le permita pelear constantemente por los puestos de cabeza. El español, no obstante, es consciente de que la victoria es muy complicada. “Un mal año para McLaren es tercero o cuarto en el campeonato de constructores, nunca noveno. Este año volvemos a la normalidad, volvemos a esta sensación normal de llegar a todas las carreras y prepararte para la práctica y clasificación sabiendo que deberías estar entre los cinco primeros, y si lo haces bien en el podio. Y si haces algo realmente especial, incluso podrías ser el ganador. Esa motivación y esa preparación han sido las cosas que me he perdido que espero tener este año. Esa es la mayor expectativa”. Que así sea, Fernando.