Tatiana Calderón contesta a Carmen Jordá: “No he sentido que haya una barrera física para pilotar un F1”

En plenas jornadas previas al Día de la Mujer aparecía Carmen Jordá para asegurar que las mujeres tenían una barrera física que les impedía llegar a la Fórmula 1. Sin duda, una más para la colección de declaraciones desafortunadas en el historial de la piloto alicantina, que basaba su justificación en una reciente jornada de exhibición al volante de un Fórmula E en la que tomó parte. Según Jordá, las mujeres deberían fijar sus esfuerzos en llegar a la competición eléctrica, mucho menos exigente físicamente. De hecho, en ella ya han competido varias féminas.

Tal y como podía esperarse, la opinión de Jordá ha sido rápidamente rebatida por la piloto que más cerca está a día de hoy de convertirse en piloto titular de Fórmula 1. De hecho, ya hace las veces de piloto de pruebas en Alfa Romeo Sauber. Se trata de Tatiana Calderón, que afirma que un entrenamiento dedicado a ello es suficiente como para poder enfrentarse a lo que demanda físicamente la Fórmula 1. “Nunca me he subido a un coche de Fórmula E como para saber si es más fácil o no. Yo no he sentido que haya una barrera física. Obviamente somos distintos, tenemos menos fuerza y menos masa muscular, pero yo lo he suplido con entrenamiento y no creo que sea un tema físico. Susie Wolff fue la última en subirse y no se vio ninguna barrera física”.

Tatiana Calderón ha profundizado en el caso de Susie Wolff, esposa del jefe de equipo de Mercedes Toto Wolff, asegurando que es una referencia válida para cualquier mujer que aspire a pilotar en Fórmula 1. “Admiro mucho lo que hizo y lo que está haciendo Susie por las mujeres. Es una pena que no tuviese la oportunidad de competir en Fórmula 1 porque creo que estaba preparada”.

De esta manera, Calderón ha puesto en su sitio a Carmen Jordá de una forma tan elegante como contundente. Es cierto que es complicado que una mujer llegue a la élite del automovilismo por cómo está montado este mundo, pero más lo será si entre las propias féminas se ponen barreras. Y eso, amigos, es inadmisible.