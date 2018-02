Bottas se viene arriba: “No hay razones para creer que no puedo batir a Hamilton”

Llegó a Mercedes de rebote y logró prorrogar su contrato por un año más. Hablamos de Valtteri Bottas, que ha demostrado ser el segundo piloto perfecto para un equipo que aspira a todo. Suficientemente rápido como para asegurar una gran cantidad de puntos a finales de año, pero no tanto como para molestar realmente a la estrella del equipo, en este caso Lewis Hamilton. Sin embargo, el finlandés no lo ve así, y va a tratar en 2018 de vencer a su compañero, pensando firmemente que no hay nada que le haga creer que es imposible hacerlo.

“No hay razones para creer que no puedo batir a Hamilton. Por supuesto, el es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, cuatro veces campeón del mundo, siempre esta ahí, pero el año pasado he demostrado varias veces que puedo hacerlo, que puedo batirle”, asegura un Bottas que además demuestra ser consciente de lo que falló en 2017. “Depende de mí pilotar de forma consistente durante todo el año, no tener ese tipo de carreras en las que estoy a un par de décimas de distancia o algo así. Necesito estar en todas las condiciones, no importa qué pista, a qué temperatura y qué asfalto, necesito estar allí”.

Otro de los puntos que aporta confianza a Bottas es que el nuevo monoplaza de Mercedes debería adaptarse mejor a su estilo de pilotaje. “Creo que todo el desarrollo que hemos hecho con el equipo durante el invierno con el nuevo monoplaza, parece ir en la dirección correcta en términos de lo que es bueno para mi estilo de conducción. Tengo que adaptarme, pero creo que soy un piloto mucho más completo ahora que hace un año”.

Teniendo en cuenta todo esto, ¿se conforma Valtteri Bottas con algo que no sea el campeonato del mundo? “Creo que todos saben mi objetivo. Por supuesto, todos los pilotos quieren ser campeones del mundo, pero estoy tan hambriento… Estoy listo para hacer lo que sea necesario”. Veremos si todas estas palabras se convierten en realidad. Desde luego, muchos quedaríamos sorprendidos en tal caso.