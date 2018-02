El Verstappen más personal: “Confío en mi padre, pero tomo mis propias decisiones”

La carrera de Max Verstappen ha estado ligada desde sus inicios a su padre, Jos, ex piloto también de Fórmula 1. Sin embargo, el piloto holandés reconoce que, aunque su progenitor le inspira toda la confianza del mundo, él ya toma desde hace tiempo sus propias decisiones. Un ejemplo de ello es una situación vivida en el pasado Gran Premio de Malasia, que el de Red Bull acabó ganando.

“Confío en mi padre, pero eso no significa que yo no tome mis propias decisiones. Un buen ejemplo es Malasia del año pasado. Tuvimos algunas mejoras en el coche que no funcionaron para Daniel Ricciardo, pero yo estaba convencido de que serían beneficiosas a pesar de los problemas de ‘set-up’. Decidí seguir usándolas. Durante los entrenamientos libres no logramos que funcionasen pero insistí en que debíamos usarlas en clasificación. Mi padre vino y me dijo que no debía usar las piezas nuevas, pero yo me mantuve en mis trece. Al final, logramos que funcionasen y clasifiqué en tercera posición, un muy buen resultado para el coche en ese momento. Después, fui a ver a mi padre y le solté: ‘Te lo dije’. Por supuesto, él se rió y estaba contento con la decisión”, afirma Verstappen en una entrevista en Ziggo Sport.

Ya más en serio, Max comenta que la relación con su padre ha cambiado algo ahora que es piloto de Fórmula 1, reconociendo incluso que en ocasiones el gran ego de ambos les lleva a chocar. “No diría que nos hemos alejado ahora que estoy en Fórmula 1. Por supuesto, tengo que hacer más cosas por mí mismo. La gente espera que sea independiente, en lugar de que mi padre haga las cosas por mí. Pero creo que es importante tener a gente como él para aconsejarme y apoyarme. Hemos tenido opiniones diferentes, pero al final él tenía razón nueve de cada diez veces. Así que confío en su opinión. Ambos tenemos grandes egos, pero eso está en nuestra sangre y nos ha llevado a la Fórmula 1. Si no hubiéramos logrado ese asiento, aun estaría compitiendo en karting”.