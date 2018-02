Lauda no entiende el veto a las azafatas en la Fórmula 1: “Es una medida contra las mujeres”

La decisión de prohibir las azafatas en las parrillas de la Fórmula 1 sigue trayendo cola. En esta ocasión ha sido Niki Lauda el que ha expresado su opinión acerca de ello, asegurando con vehemencia que se trata de una medida que atenta directamente contra las mujeres. “¿Cómo de estúpido puede ser alguien? ¿A dónde nos lleva eso? Es completamente incomprensible, es una decisión en contra de las mujeres. Las mujeres se emancipan por sí solas, lo hacen muy bien y se está desarrollando mucho en la dirección correcta. Creo que es una gran lástima que esta tradición se rompa, así no se le hace ningún favor a la Fórmula 1, ni, sobre todo, a las mujeres”.

A pesar de pensar así, Lauda no se cierra a una evolución del concepto de las ‘grid girls’, considerando que no sería malo que modificasen su vestimenta o, directamente, que estuviesen acompañadas por hombres que realizasen su misma labor. “Las azafatas siempre han pertenecido a la Fórmula 1 y deberían seguir perteneciendo. Espero que aún haya alguna forma de revertir la decisión. Si hay que ponerles más ropa, que se la pongan. Tampoco me importaría ver a chicos en la parrilla al lado de las chicas”.

La argumentación de Niki Lauda también destierra el pensamiento de que se prohíben las azafatas en la parrilla porque las mujeres deberían ocupar cargos de más tronío. Según la leyenda austriaca, una cosa no quita la otra. “Eso es una confusión inadmisible, una cosa no excluye a la otra. No quiero hacer de menos a las mujeres, sino alentarlas, porque una vez más los hombres han decidido sobre ellas. Si seguimos así pronto no existirán ni las cheerleaders en América”. Razón no le falta al bueno de Niki.