El merchandising, la última guerra entre los equipos de Fórmula 1 y Liberty Media

Liberty Media llegó a la Fórmula 1 pensando que podrían cambiar muchas cosas para adecuar el deporte a los tiempos que corren, pero se están dando cuenta a marchas forzadas de que no es tan sencillo como parecía. El poder de los equipos en las decisiones que se toman es mucho mayor que lo que esperaban los americanos, y la última muestra de ello la tienen el la última guerra que se ha iniciado entre ellos. El motivo no es otro que el merchandising, una importante fuente de ingresos para cada escudería.

Hasta ahora, cada equipo tenía en los circuitos su propio puesto de merchandising en el que vendían sus productos. Esto quiere hacerlo desaparecer Liberty Media, estableciendo un único punto de venta general como se hace en la Nascar. “Hemos realizado una investigación exhaustiva y todos los promotores de carrera apoyan el plan”, afirma el jefe comercial de la Fórmula 1 de Liberty Media, Sean Bratches.

No lo ven tan claro desde Mercedes, Red Bull y, sobre todo Ferrari. Son estos tres equipos los que suelen tener las tiendas más vistosas durante los Grandes Premios, además de ser las que más venden. De hecho, Ferrari gana de largo a sus rivales en este campo. Por ello, el nuevo sistema no es para nada bien visto, porque generaría una igualdad que desde Maranello no ven clara. Es más, solo le ven pegas para ellos. “A lo largo de la historia, Ferrari ha vendido más productos que cualquier otro equipo y no tienen problemas para encontrar el rojo de lo que están buscando. Si los fanáticos están impacientes, no irán a un gran salón en el que tengan que recorrer un largo camino para encontrar lo que quieran. Creo que perderemos ingresos con esta nueva estructura”, afirman desde la escudería italiana.

De esta forma queda abierto un nuevo foco de conflicto entre escuderías y dueños de la Fórmula 1 que seguro nos depara nuevos capítulos. ¿Cómo acabará la historia? Será interesante comprobarlo, pero parece que, una vez más, son los equipos los que tienen la sartén por el mango.