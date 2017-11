Felipe Massa se hace el interesante: “Yo ya sé quién es mi sustituto”

Felipe Massa disputa este fin de semana la que será su última carrera como piloto de Fórmula 1. Con Lance Stroll confirmado para 2018 -y sus millones de euros también-, el segundo piloto de Williams para la temporada que viene sigue siendo un misterio. Al menos, para todo el mundo que no se llame Felipe Massa. El brasileño ha asegurado en Abu Dhabi que él ya conoce quién será el piloto que tome su asiento.

“Ya sé quién es, así que no necesito apostar dinero, pero no lo diré. Espero que sea la mejor opción para el equipo, pero me voy, así que no me importa. Estoy feliz y les deseo todo lo mejor”, ha asegurado Massa. Todo lo contrario ocurre con Lance Stroll, que a día de hoy desconoce quién va a ser su compañero el año que viene. “No tengo información sobre quién es, veamos qué elección hace Williams al final. Lo más importante es que sea un jugador de equipo”.

La lista de candidatos para el segundo asiento de Williams es bastante amplia. El nombre más llamativo de la misma es el de Robert Kubica. El polaco ansía volver al Gran Circo después de un obligado paréntesis desde 2011 tras sufrir un gravísimo accidente que le ha dejado con el brazo derecho prácticamente inutilizado. La capacidad Kubica para pilotar en esas condiciones es la gran duda que tiene todo el mundo, porque de su talento nadie puede cuestionarlo. Por esta razón, Robert pilotará de nuevo para la escudería británica en los test que se disputarán en el mismo trazado de Yas Marina tras la carrera del domingo.

Otro de los nombres que aparece con fuerza, y que también tomará parte en los mencionados test, es el del rookie Sergey Sirotkin, que ya ha tomado parte en algunos entrenamientos libres y que serviría para seguir haciendo crecer el interés por la Fórmula 1 en Rusia. Se desinfla otro de los que parecía candidato hace no mucho tiempo, Paul di Resta, actual probador de Williams y que ya disputó el GP de Hungría de este año. Además, optan al asiento dos pilotos que se quedan fuera de sus respectivas escuderías, como son Daniil Kvyat y Pascal Wehrlein, este último con el apoyo de Mercedes -motorista de los británicos- detrás.