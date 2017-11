Verstappen vuelve a criticar a Red Bull: “Hemos ganado dos carreras, pero el año ha sido una oportunidad perdida”

Max Verstappen comparte con los grandes campeones de la historia muchas cualidades. Una de ellas es que tiene un carácter insaciable. A cualquier piloto que completa su primera temporada entera en un equipo grande y gana dos carreras le preguntas y se da por satisfecho. Pero no si eres el holandés. Éste valora positivamente sus dos triunfos de 2017, pero considera que ésta ha sido una temporada perdida, teniendo en cuenta el rendimiento de Red Bull a finales de año, comparado con lo ofrecido en los comienzos. “Ha sido bastante positivo, con dos victorias, pero en general esta temporada ha sido una oportunidad perdida. No hemos terminado demasiado a menudo y hay que mejorar eso para el próximo año”. La ristra de abandonos sufridos por Verstappen, con siete en las primeras doce carreras del año, ha ayudado no obstante al piloto a forjar su carácter. “Me ha servido en la construcción del carácter. Tienes que mantenerte positivo en los momentos más difíciles y hemos tenido muchos este año”.

Verstappen también ha tenido tiempo de analizar el futuro de la Fórmula 1, en el que no quiere ni ver el famoso Halo, además de demandar unos motores más igualados y que el número de carreras no exceda del actual. “No me gusta para nada el Halo. No tengo ganas de conducir con eso. Pierdes la visión y simplemente no pertenece a un coche de Fórmula 1. Además, en el futuro, las unidades de potencia deberían estar más igualadas. Un equipo no debe depender del motor cuando se trata de ganar carreras. Por supuesto, me gustaría más ruido. Tampoco me gustarían demasiadas carreras, al menos no más de 21”.

Lo que sí ha valorado positivamente Verstappen es la llegada de Liberty Media a la Fórmula 1, considerando que la vida en el paddock se ha vuelto más abierta y relajada. “Con Liberty, el paddock es más abierto y eso siempre es más agradable”. Ahora ya solo hace falta que seamos los aficionados los que notemos los cambios que se supone que iban a hacer los americanos, más allá de poner los números más grandes en los coches para que se vean mejor…