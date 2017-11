Hamilton revela su enfrentamiento con Vettel tras el incidente de Bakú

El incidente sucedido entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel durante el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en Bakú, ha sido una de las imágenes del año en el mundial de Fórmula 1. Cuando uno de los periodos de Safety Car iba a finalizar, Hamilton redujo la marcha, algo que Vettel entendió como una provocación en la que cayó como si de un adolescente con las hormonas revolucionadas se tratase. Ni corto ni perezoso, el de Ferrari se puso a la altura de su rival y le golpeó a propósito.

Han pasado varios meses ya de aquello, y una vez ha cerrado su cuarto campeonato del mundo, Hamilton ha decidido contar lo que sucedió entre él y su rival tras aquella carrera. En declaraciones a Motosport.tv, el piloto de Mercedes ha asegurado que “le dije que había sido una falta de respeto, y algo así como ‘no me vuelvas a faltar el respeto así o tendremos problemas’ porque yo nunca hice eso a nadie. No sé en que estaba pensando para hacerlo porque nunca estuve en un aposición así. Imagino que cada uno reacciona de una forma distinta bajo presión”.

De esta manera, Hamilton vuelve a meter el dedo en la llaga en uno de los defectos que ha mostrado tener Vettel a lo largo de los años, que no es otro que su tendencia a perder los nervios cuando vienen mal dadas. Por el contrario, Hamilton mantuvo la calma en esa carrera y en el resto, hablando donde se debe hablar, en la pista. “Yo sabía lo que tenía que hacer y no iba a dejar que el incidente me distrajera de la meta que quería lograr”, finalizaba el inglés.

Aquella acción fue juzgada de una forma muy suave por parte de la FIA, seguramente por evitar quitarle emoción al campeonato antes de tiempo. Vettel tan solo tuvo que cumplir un Stop&Go de 10 segundos, además de tener que pedir disculpas públicamente días después. Seguramente, de no haber mediado una disputa por el mundial, los jueces habrían sido mucho más severos con el piloto alemán, y a nadie le hubiese extrañado.