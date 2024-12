Hansi Flick ya está al nivel del peor Xavi Hernández en cuanto a números. Sus registros en este inicio de campeonato liguero ya igualan los del peor Xavi en el Barcelona, el del año pasado, ese que Joan Laporta no aguantó más y sacó de una ‘patada’ del club azulgrana por los desastrosos resultados. La derrota frente al Leganés en Montjuic fue una sorpresa mayúscula y deja al Barça con la posibilidad de acabar el año tercero. El equipo se ha desmoronado por completo.

Los números no engañan. El Barcelona de Hansi Flick suma 38 puntos tras sus primeros 18 partidos de Liga. Son los mismos que los que sumó el equipo de Xavi Hernández la temporada pasada a estas mismas alturas. Y son nueve menos que el Barça de Xavi que terminó ganando la Liga en la temporada 22/23.

El Barcelona de Xavi de la temporada pasada empezó la Liga empatando a cero en Getafe, empató en Mallorca en la jornada 7, empató en Granada en la jornada 9, perdió en la jornada 11 el Clásico contra el Real Madrid en Montjuic, empató contra el Rayo en Vallecas en la jornada 14, perdió contra el Girona (2-4) en la jornada 16 y empató en Mestalla en la jornada 17. La jornada 18 con la que terminó el año 2023 la cerró con victoria. La derrota contra el equipo de Míchel supuso una debacle, pero nunca mayor que las derrotas actuales contra Las Palmas o Leganés, ambas consecutivas en casa.

Los números de Hansi Flick son peores y la racha de resultados que atraviesa el equipo en estos momentos es mucho peor. Tanto que ni con Xavi sucedió. El Barcelona no sufría una racha en la que hubiese sumado 5 puntos en sus últimos seis partidos de Liga desde que estaba Koeman. Ha perdido en el último mes contra la Real Sociedad, Las Palmas y Leganés. Ha empatado contra Celta y Betis. Y ha ganado solamente al Mallorca en un mes de competición.

La crisis de Flick

Además, el Leganés se convirtió el pasado domingo en el primer equipo en dejar a cero al Barcelona en su casa desde que juega en Montjuic. Y ya van 34 partidos disputados. Con Xavi no sucedió y con Flick ahora sí. Por menos hubo terremotos en Can Barça para tener en la cuerda floja a un entrenador. El Barça no se quedaba a cero en un partido como local desde el empate a cero del Girona en el Camp Nou el 10 de abril de 2023.

El Barça durmió líder el pasado domingo porque el Real Madrid también está pasando un bache de resultados y juego, y porque el Atlético de Madrid, que ahora está en racha, no empezó bien el campeonato. Pero ha perdido toda la ventaja. Con un partido más, tiene a los rojiblancos con los mismos puntos y a los madridistas a solamente un punto. El equipo se ha desmontado por completo como si fuese una pieza de Lego. El equipo que arrollaba a los rivales a comienzos de temporada se ha desvanecido. El Leganés lo desesperó con una férrea defensa y poco más.