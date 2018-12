En Francia aseguran que Rabiot ha llegado a un acuerdo con el Barcelona

El futuro de Adrien Rabiot está cada vez más lejos del Paris Saint-Germain… y más cerca del Barcelona. Según informa Le Parisien, el jugador galo habría alcanzado un acuerdo verbal con el Barça para vestir la camiseta culé a partir de la próxima temporada, cuando quede liberado de su contrato con el PSG y pueda firmar a coste cero por cualquier equipo de Europa.

Rabiot y su entorno no han podido ser convencidos por el PSG después de muchos meses de conversaciones que no han llegado a buen puerto. El director deportivo de la escuadra francesa, Antero Henrique, confirmó recientemente que las posibilidades de llegar a un acuerdo eran nulas. “En este punto, no vamos a seguir con las negociaciones, es una decisión tomada por el club después de varias reuniones en las que Rabiot nos ha informado que no firmaría un contrato y que quería dejar el club siendo libre a final de temporada”, confirmó.

Varios son los clubes europeos que se han interesado por los servicios de Rabiot, entre los que se encuentran el Tottenham, el Manchester United, o incluso el Real Madrid, pero el Barcelona siempre ha liderado la ofensiva por el centrocampista francés y puede cumplir su sueño de que vista la elástica azulgrana en la próxima temporada.