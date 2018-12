Isco sigue siendo una prioridad para el Bayern

Isco ha perdido la titularidad con Solari y cuenta con propuestas de la Juve y algunos clubes de la Premier y Francia El Madrid no vende a Isco y para traspasarle se remite a su cláusula de 700 millones de euros

El Bayern no está realizando una buena campaña con Kovac a los mandos y ya buscan refuerzos. Desde el club planean hacer una remodelación de la plantilla de cara al próximo curso, empezando por Ribéry y Robben que no continuarán en el equipo bávaro. En este sentido, los dirigentes de la entidad se han fijado en Isco Alarcón como refuerzo para el mercado de fichajes del verano de 2019.

Según cuenta el medio alemán SportBild, el Bayern está siguiendo muy de cerca sus pasos y es una de las grandes prioridades del cuadro germano de cara a la próxima campaña. La marcha de Arturo Vidal dejó muy tocado el centro del campo y ahora necesitan alguien que ejerza de líder en esa zona y consideran que el madridista es el candidato ideal para ocupar esa posición, ya que consideran que no existe otro como él en la actualidad.

Isco no está atravesando un buen momento en el Real Madrid. Con la llegada de Solari ha pasado a un segundo plano y no le gusta tener que salir desde el banquillo. En el último encuentro, ante el Huesca, tan sólo jugó 24 minutos y eso se ha convertido en la tónica habitual. La suplencia no le gusta al malagueño y eso ha desatado los rumores sobre una posible salida en la próxima ventana de traspasos.

El centrocampista cuenta con varias propuestas encima de la mesa de grandes clubes europeos como la Juventus, algunos de la Premier y de la liga francesa. Sin embargo, el Madrid no está dispuesto a deshacerse de él porque le consideran un futbolista fundamental en el equipo de Solari y para dejarle marcha desde el club siempre se han remitido a su cláusula de rescisión, que es de 700 millones de euros.