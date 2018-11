Monchi prepara la chequera para intentar fichar a Dani Ceballos

Dani Ceballos tiene una oferta de la Roma El centrocampista quiere más minutos en el Real Madrid

Dani Ceballos es uno de los jugadores más en forma del Real Madrid en estos primeros meses de temporada. El sevillano ha demostrado recientemente con la selección española que con minutos y confianza puede convertirse en uno de los centrocampistas más determinantes del mundo. El jugador, sin embargo, no ha recibido los minutos esperados, especialmente en el Real Madrid, y por ello se estaría planteando una salida.

Según informa Corriere dello Sport, la Roma de Monchi se habría acercado al entorno del futbolista para comunicarle su interés en sus servicios. Hay que recordar que el Real Madrid hizo un negocio redondo con Ceballos, al que adquirió por 18 millones en 2017 y por el que ahora estarían dispuestos a pagar 40 kilos desde la entidad romanista.

El Real Madrid, sin embargo, no se plantea dejar salir a un Ceballos que es una de las grandes esperanzas del equipo y menos aún por un precio tan bajo. Monchi, especialista en fichar a talentos ocultos, no podrá hacer la jugada fácil de fichar a un gran futbolista a precio de ganga, al menos no con el Real Madrid.

Hay que recordar que estos rumores también salen a apenas una semana del duelo en Champions entre Real Madrid y Roma y que dilucidará qué equipo acabará primero del grupo de Champions. Los blancos son inmunes a los rumores, aunque a Ceballos –como a Asensio– ya le quieren cargar la mochila de piedras.