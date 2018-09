Pogba empuja al United a despedir a Mourinho y fichar a Zidane

Según informa 'CaughtOffside', Pogba le habría comunicado a la directiva del United que firmaría un contrato largo con Zidane en el banquillo Este medio inglés también apunta que el técnico galo ya habría hablado con el centrocampista y con Martial

José Mourinho está en una situación delicada en el Manchester United y el nombre de Zidane como posible sustituto cada vez suena con más fuerza. Incluso la estrella del equipo, Paul Pogba, habría instado a la directiva del conjunto inglés a despedir al entrenador portugués para que llegue el ganador de las últimas tres Champions League.

Y es que según informa la web inglesa CaughtOffside, Pogba le habría indicado al club que estaría dispuesto a firmar un contrato largo en el United si en el banquillo estuviera el ex del Real Madrid y no José Mourinho. Además, el mismo medio informa que, aludiendo a fuentes próximas al entrenador galo, éste ya se habría puesto en contacto con el centrocampista y con Martial, otro futbolista francés con el que Mourinho no tiene una gran relación.

Así que esta información echa más leña al fuego sobre el posible despido de un José Mourinho que parece una noticia cada vez más real. Ahora parece que los resultados comienzan a respaldar al técnico luso pero la mala relación con alguno de los pesos pesados de la plantilla, como Pogba, puede acabar siendo definitoria para que se lleve a cabo el posible cese.

Además, a esto también hay que sumarle las palabras de Zidane el pasado domingo, cuando dejó claro que estaría entrenando dentro de poco. Esto podría acabar siendo verídico si Pogba y otros jugadores del United siguen haciendo fuerza para que el entrenador francés llegue a Old Trafford.