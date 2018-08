Con la difícil situación que atraviesa Mourinho en el Manchester United, las apuestas deportivas dan más favorito que nunca a Zidane como su sustituto Según el diario L'Equipe, al ex técnico madridista le gusta la Premier League y no le importaría llegar al banquillo de Old Trafford en un futuro

El técnico del Manchester United, José Mourinho, pasa por sus peores días al frente del banquillo de Old Trafford. La abultada derrota en casa a manos de los Spurs, la segunda en tres partidos, ha hecho que el club inglés protagonice el peor arranque en la Premier League desde inicios de los 90. Por ello, las apuestas deportivas dan como favorito para sustituir al de Setúbal al ex técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.

“Respeto”. Eso es lo que pedía un enojado José Mourinho después de encajar una dolorosa derrota en Old Trafford a manos del Tottenham de Mauricio Pochettino. El de Setúbal recordaba a los presentes en la sala de prensa posterior al partido del lunes que él solito había ganado 3 Premier League, más que el resto de entrenadores del campeonato doméstico inglés. Sin embargo, ello no fue suficiente para que en las apuestas deportivas empezara a ganar peso la idea de que Zinedine Zidane estuviera más cerca que nunca de hacerse con el puesto del portugués.

La cúpula del Manchester United decidió darle un margen de confianza a The Special One, pero la derrota con los Spurs ha enredado la situación. Por ahora, parece que seguirá en el puesto, pero la tensión se palpa en el ambiente. Descontento por la falta de fichajes, con batallas abiertas con sus jugadores… Mourinho tiene que levantar el vuelo y darle la vuelta a una situación que los red devils no vivían desde la temporada 92-93. Con tres jornadas jugadas, sólo suman tres puntos y están situados en el puesto 13, a seis puntos de la parte alta de la tabla.

Zidane, tentado por el United

Aunque por ahora no parece que vaya a haber movimientos, la difícil situación por la que atraviesa el United de Mourinho hace que los apostantes ingleses se inclinen por Zinedine Zidane como relevo natural del portugués en Old Trafford. En cuanto se produjo la derrota con los Spurs, las apuestas dieron como favorito a Zidane más que nunca.

Además, según la prensa francesa, al ex del Real Madrid le seduce mucho entrenar en la Premier League y no le importaría convertirse en el futuro en el nuevo inquilino del banquillo de Old Trafford, como aseguró el prestigioso diario L’Equipe.

Pero Zidane no es el único entrenador que podría llegar al United a juicio de los apostantes. Antonio Conte o Mauricio Pochettino le siguen de cerca en las apuestas. También hay sitio para otros como Allegri, Ancelotti o Ryan Giggs. De momento, todo apunta a que Mourinho no se va a mover del banquillo, pero sustitutos dispuestos a ocupar su puesto no le van a faltar.