Fernando Alonso: «Michael Schumacher era un tipo realmente duro en todo, no sólo a nivel deportivo, sino también fuera; era muy frío, mantenía las distancias e intentaba intimidar»

Fernando Alonso y Michael Schumacher protagonizaron una de las rivalidades más recordadas de la historia reciente de la Fórmula 1. Dos campeones, dos personalidades muy competitivas y dos formas de entender las carreras que terminaron chocando, especialmente durante aquellos años en los que el español irrumpió para poner fin al dominio que el alemán había ejercido con su Ferrari. Un Fernando Alonso que recuerda cómo era enfrentarse al Káiser, hablando claro sobre la enorme presión psicológica que Schumacher era capaz de ejercer sobre sus rivales.

«Michael Schumacher era un tipo realmente duro en todo, no solo a nivel deportivo, sino también fuera, era muy frío, siempre mantenía las distancias e intentaba intimidar», recuerda Fernando Alonso al hablar de una relación que siempre estuvo marcada por la admiración, pero también por una enorme rivalidad. Para el asturiano, Schumacher no fue únicamente uno de los pilotos contra los que tuvo que competir por los grandes objetivos de su carrera. Antes de convertirse en su rival, había sido uno de sus grandes referentes, pues creció viendo cómo el alemán dominaba la Fórmula 1 y fue fijándose en muchos pequeños detalles de su comportamiento, su preparación y su forma de afrontar las carreras.

El salto de admirador a rival cambió por completo la relación entre ambos. Fernando Alonso ha reconocido que Schumacher era un piloto con el que resultaba complicado establecer una conversación dentro del paddock. «Era un piloto con el que era muy difícil mantener una conversación. Ibas al briefing y te miraba un poco raro», explicaba el bicampeón español, dejando claro que el alemán trasladaba su espíritu competitivo mucho más allá de lo que ocurría cuando se apagaban los semáforos. «Sabías que había rivalidad, pero él se lo tomaba al pie de la letra», añadía Alonso.

Fernando Alonso sobre Schumacher

Fernando Alonso reconoce que él también poseía ese carácter competitivo y que por ese motivo ambos chocaban con frecuencia. «Ese espíritu competitivo yo también lo tenía, chocábamos a menudo. Con respeto, pero era una rivalidad dura», resume el piloto español. La frase define perfectamente una relación que nunca necesitó grandes gestos de amistad para estar basada en el respeto deportivo. Fernando Alonso sabía que estaba frente a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y Schumacher entendió rápidamente que aquel joven español representaba una amenaza real para su reinado.

La temporada 2005 supuso el comienzo del cambio de ciclo, con Alonso conquistando su primer Mundial, aunque fue en 2006 cuando ambos protagonizaron una batalla directa por el campeonato que terminó convirtiéndose en una de las grandes historias de la categoría. El español logró finalmente imponerse a Schumacher y conquistar su segundo título consecutivo, pero nunca ha escondido la importancia que tuvo el alemán en su propia evolución como piloto. «Cuando llegué a la F1 tenía a Michael como referente e iba aprendiendo cosas», ha explicado en otras ocasiones.

Ganar sus dos títulos mundiales con el alemán todavía en la parrilla es para el asturiano un recuerdo especialmente significativo. «Fue muy especial. También ganar los títulos con él en la pista es un recuerdo que llevaré para siempre», reconoce Fernando Alonso. Dos décadas después de aquellas batallas, la rivalidad entre Alonso y Schumacher sigue ocupando un lugar especial en la memoria de la Fórmula 1.