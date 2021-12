Fernando Alonso habló al cierre de la temporada de Fórmula 1 haciendo un balance bastante positivo de su temporada. Terminó en la general por delante de su compañero Esteban Ocon, firmó un podio y vio cómo el Alpine se metió regularmente en los puntos dando esperanzas para un 2022 donde el cambio de normativa podría elevarles a los puestos cabeceros.

«Fue una temporada buena, a partir de Bakú cuando encontramos una regularidad que no encontramos al principio y con el equipo hemos limando algunas cosas que yo creo que no eran top. Ahora tenemos un equipo que en un fin de semana que no somos muy rápidos seguimos sumando puntos. Nos faltan más prestaciones que salgan de la fábrica. Este coche también lo abandonamos muy pronto, pero el año que viene hay que dar un paso adelante y ser más competitivos», dijo el bicampeón de Fórmula 1.

Fernando Alonso piensa que Alpine va a estar a la altura de su leyenda y que mejorará prestaciones. «Tenemos muy buen equipo, el race team el fin de semana, como ejecutamos el fin de semana, somos un equipo referencia en ese sentido. Ahora nos falta que en las dos fábricas, que llevan mucho tiempo fabricando en el proyecto de 2022 cuando lo pongamos en marcha y pongamos el coche en la pista tengamos alguna sorpresa», añadió.

El piloto analizó lo que deparó la carrera en la que Verstappen resultó campeón sobre Hamilton y en la que finalizó octavo. «Volvemos a sumar puntos en una carrera que no fuimos del todo competitivos. Creo que fuimos de más a menos. El viernes muy bien, el sábado un poco peor y hoy regular, pero incluso cuando las cosas van un pelín mal seguimos sumando puntos. Buena ejecución de la carrera, pero ojalá el año que viene podamos tener más potencial y luchar más arriba», zanjó.