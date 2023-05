Fernando Alonso activa el modo depredador en Mónaco

Por fin llegó el fin de semana que Fernando Alonso llevaba tanto tiempo esperando. Desde que comprobó que su Aston Martin era un coche aún más poderoso de lo que esperaba, el bicampeón tiene sus miras puestas en el Gran Premio de Mónaco, el circuito que más reduce las distancias entre equipos por su abundancia de curvas cerradas y su carencia de rectas largas. Aquí Red Bull no se pasea con la facilidad de otros trazados y sus rivales tienen permiso para soñar.

«Si digo que no vengo a Mónaco pensando en ganar la carrera, mentiría», avisa Alonso ante la prensa en Mónaco. «Atacaré más que en cualquier otro fin de semana», añade, por si quedaba alguna duda de que tiene esta carrera entre ceja y ceja. Ya sabe lo que se siente al ganar en la prueba más glamurosa del calendario, pero sus dos victorias se remontan ya a 2006 y 2007 con Renault y McLaren, respectivamente. Toca reverdecer laureles.

No esconde el asturiano que el tercer triunfo en el Principado, y el ansiado trigésimo tercero de su carrera, ya no es ninguna utopía. Aston Martin le ha puesto en las manos un coche que no hace más que mejorar semana tras semanas y el piloto más veterano de la Fórmula 1 está respondiendo como mejor sabe: con resultados. Con cuatro podios en cinco carreras y tercero en la clasificación del Mundial, se ha erigido en la única alternativa a la superioridad de los Red Bull.

En el Gran Premio de Miami, última carrera disputada hasta la fecha debido a la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romaña, Fernando Alonso acabó a 26 segundos del vencedor Max Verstappen. Aquel día, ya sabía que aspirar a la victoria no era posible salvo catástrofe del equipo austriaco. Ahora, sus palabras son muy diferentes y no se corta a la hora de lanzar una seria advertencia a sus rivales.

Sainz, segundo en 2022

Por su parte, Carlos Sainz, segundo en Mónaco el año pasado y todavía a la caza de su primer podio en esta temporada tan irregular para Ferrari, también quiere dar una alegría a la afición española. Ambos saben que todo pasa por salir a tope en la sesión de clasificación y completar una vuelta perfecta, sin errores, llevando al límite sus respectivos coches. Porque la ‘pole’ de Mónaco es la más valiosa de todo el Mundial.