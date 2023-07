Un ex futbolista explota contra Jordi Évole: «Cagón, vete con los etarras y hazte fotos»

Tote, ex jugador español que militó en equipos como Real Madrid, Betis o Valladolid, ha estallado en las redes sociales contra el propagandista del Gobierno Jordi Évole por su demagogo mensaje tras las elecciones. «Hoy han perdido los que odian la bandera arco iris, los que odian el feminismo, los que prohiben películas donde se besan dos mujeres, los que retiran revistas infantiles porque están escritas en catalán… Eso es lo que ha perdido. Y no es poca cosa, escribió el catalán.

El que fuera futbolista no dudó en responder y atizar a Évole a través de las redes: «¡Vete a la mierda anda! Luego a los poderosos le comes la p**** cagón, vete con los etarras y hazte fotos». Obviamente, Tote se refiere a aquel programa en el que Évole blanqueó al etarra Otegi sin rebatir ninguna de sus mentiras.

Vete a la mierda anda! Luego a los poderosos le comes la polla cagon vete con los etarras y hazte fotos — Tote (@To31te) July 23, 2023



Un Jordi Évole que no se escondió el domingo a la hora de hacer propaganda a favor de Pedro Sánchez y la izquierda: «Otra cosa de la noche: aún perdiendo, Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Los que le daban por muerto el 28M (hace apenas 50 días)… Pues no, no estaba muerto, no no, y no estaba muerto no, no… El acierto de adelantar elecciones es total.

Lo de Sánchez ya da para peli de Marvel. Con ZP de secundario de lujo».

Obviamente, todos estos mensajes han generado una catarata de críticas hacia el comunicador, que se atreve a dar lecciones de democracia tras blanquear a etarras y prófugos de la justicia.