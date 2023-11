Szymon Marciniak se ha convertido en el inesperado protagonista de la quinta jornada de la Liga de Campeones. El árbitro se erigió en el salvador del Paris Saint-Germain con un insólito penalti que permitió al equipo francés evitar in extremis la derrota ante el Newcastle y mantener intactas sus opciones de clasificación a octavos de final. Toda Europa mira con recelo al polaco, uno de los colegiados con mayor fama mundial y que ya ha protagonizado alguna otra polémica muy sonada. La UEFA ya ha tomado medidas metiendo en la nevera al árbitro VAR Tomasz Kwiatkowski.

Como era de esperar, la prensa inglesa ha estallado contra Marciniak por la jugada que privó al Newcastle de una victoria histórica en el Parque de los Príncipes, pero también lo han hecho figuras del tamaño de Alan Shearer, histórico delantero inglés. «Un montón de mierda», así define el penalti el mítico ex jugador del Newcastle.

Por una vez, el consenso en el fútbol europeo -salvo en el PSG…- es unánime: el penalti no tenía que haberse pitado. Es cierto que la pelota impacta en el codo izquierdo de Livramento, lateral izquierdo del equipo inglés, pero también que tiene el brazo en posición natural y, sobre todo, que el balón viene rebotado de su propio cuerpo, concretamente del costado izquierdo. Es decir, una acción que nunca es mano de acuerdo a la normativa actual… y también a la lógica del fútbol.

El penalti que permitió empatar el partido al PSG en el último suspiro. ✍️ ¿Opiniones?#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Pq2ENSpqmA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 29, 2023

De hecho, Marciniak no castigó la acción en un primer momento, pero por el auricular recibió un aviso de la sala de videoarbitraje. Finalmente decidió señalar penalti para incredulidad del Newcastle y alivio de Luis Enrique Martínez, que en rueda de prensa pasó de puntillas por la acción. «No he visto ninguna jugada. No me dedico a mirar el VAR. Me dedico a intentar mejorar al equipo. Con eso ya tengo bastante”, despejó el entrenador español.

La jugada no es ni mucho menos baladí. Una nueva derrota el PSG en esta fase de grupos le habría hecho llegar a la última jornada de la fase de grupos sin depender de sí mismo para lograr la clasificación. Por contra, el punto cosechado ante el Newcastle le mantiene segundo de grupo y lo tendrá todo a favor en Dortmund ante un Borussia que ya es matemáticamente equipo de octavos.

Marciniak es el ojito derecho tanto de la UEFA como de la FIFA. No obstante, fue el árbitro designado tanto para la última final del Mundial como para la última final de la Champions, el doblete soñado por cualquier colegiado. En la primera ya dejó una acción polémica, el penalti de Ousmane Dembélé sobre Ángel di María en la primera parte que permitió a Leo Messi inaugurar el marcador.

La acción entre Dembélé y Di María que dio origen al gol de penalti de Leo Messi. #LaCasadelFútbol #GolMundial pic.twitter.com/gL9jyw9urw — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 18, 2022

En cuanto a la final de Champions entre Manchester City e Inter, en aquel caso la polémica se produjo antes del partido debido a la asistencia de Marciniak a un acto organizado por la extrema derecha polaca, con posturas xenófobas, homofóbicas, racistas y antisemitas. La UEFA salió públicamente en defensa del árbitro y mantuvo su designación para aquella final disputada Estambul.