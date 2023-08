España-Suiza: a por la primera final

España disputará este sábado la primera de las cuatro finales que deberán ganar si quieren levantar el Mundial. Suiza espera en los octavos de final (7:00 hora española) en un encuentro al que la selección llega con muchas dudas, después de la dura derrota contra Japón que bajó a la tierra al equipo. Siguen siendo una de las candidatas, pero deberán mejorar mucho en su juego las de Vilda si pretenden superar el primer escollo en estas eliminatorias.

El partido ante las niponas ha supuesto un antes y un después. Las expectativas eran máximas con este equipo, pero caer 4-0 en el último partido de la fase de grupos, en el que estaba la primera plaza en juego, no ha hecho más que generar un runrún alrededor más que evidente. Queda saber si podrán recomponerse y cuál es la fórmula que se emplea para ello. Aun así, la suerte ha estado del lado español con los cruces y, pese a ser segundas, han evitado a los grandes cocos hasta unas teóricas semifinales.

Las sensaciones de España a lo largo del Mundial no han sido las mejores. Pese a ello, se logró golear a Costa Rica y Zambia. No fue suficiente para superar la primera prueba de fuego en el campeonato, frente a una Japón que, aunque comenzó como tapada, ha presentado credenciales para soñar con revalidar un título que levantaron en 2011.

Pero lo que toca es centrarse en Suiza. Es la primera de las finales de España y ya no se admiten más fallos. A la mínima, cualquier selección te puede mandar a casa, o sino que se lo digan a Brasil y Alemania, que se han dado los dos grandes batacazos de lo que llevamos de Mundial. Vilda ha destacado que la derrota fue dolorosa, pero que la utilizarán para aprender de ella y mejorar, de cara a lo que quede por jugar.

Cambios

El principal problema en el rendimiento de España en la fase de grupos ha estado en el nivel ofrecido por dos de sus mejores jugadoras. Ni Alexia Putellas, ni Aitana Bonmatí han dado su mejor versión y el equipo lo ha notado. Gran parte de las opciones en este Mundial está en el fútbol que desplieguen sus botas, por lo que ambas deben dar un paso adelante que permita a la selección seguir soñando.

Para el partido ante Suiza se prevén, además, cambios en el once. Ivana sigue lesionada y ante Japón fue Rocío su sustituta. No estuvo bien la central, por lo que no sería raro ver de inicio a Laia Codina. En el ataque también podría llegar el turno de Athenea y de Esther o Alba Redondo como ‘9’. Salma y Mariona, en este caso, podrían ser las dos futbolistas que salieran del equipo.

Suiza no ha perdido

Sobre el papel, España es favorita, pero tendrá enfrente a una Suiza que está invicta y que no ha encajado un gol en ninguno de los tres partidos que ha jugado. Las helvéticas han mostrado una enorme solidez en defensa, que les ha permitido dejar su puerta a cero contra Filipinas, Noruega y Nueva Zelanda, aunque en ataque han tenido dificultades, puesto que sólo han marcado dos goles.

Lideradas por la barcelonista Crnogorcevic, la selección suiza buscará dar la campanada ante unas españolas que llegan con muchas dudas. Pero no es el único peligro con el que cuentan, puesto que en sus filas tienen jugadoras como Ramona Bachmann o Reuteler y a la portera del Betis Gaelle Thalmann.