Ernesto Schisano, la increíble historia de pundonor de ‘El Potro’ que se mantiene invicto en WOWfc

Ernesto Schisano, alias ‘El Potro’, es una de las grandes sensaciones en las Artes Marciales Mixtas en España. A este napolitano de corazón y madrileño de adopción nadie le ha regalado nada en la vida y ni en el octágono. A sus 31 años presenta un récord invicto (3-0 y todos por K.O en el primer asalto) en WOWfc, la principal compañía de las artes marciales mixtas en España, y espera poder competir algún día en la UFC. «Yo quiero estar siempre donde estén los mejores», admite.

Hablar con Schisano tranquilamente sobre la vida es claramente un ejercicio inspirador. Se vino a Madrid con apenas 18 años en un coche desde Nápoles con un amigo con una mano delante y otra detrás. Empezó a trabajar en restaurante italiano como lavaplatos y hasta ahí evolucionó a maestro pizzero en una continua ambición por ser el mejor en lo que hace. «Como se dice mi país, ‘no tenía ni arte, ni pan, ni dinero, ni sabía hacer nada’, así que vine a buscarme la vida a España», asevera ‘El Potro’.

Hasta los 25 años no se acercó a un octágono empezando atípicamente tarde en las artes marciales mixtas. Su enamoramiento de la lucha nació de ver vídeos de Mike Tyson y combates de la UFC en su cama después de jornadas agotadoras en el restaurante italiano. «Sentía como que no tenía disciplina, porque comía mal, llegaba tarde a casa después de trabajar, me sentía el cuerpo hecho una mierda».

Entonces llegó lo que Ernesto Schisano llama «un amor a primera vista» porque inicialmente fue a hacer boxeo y terminó en otro sitio con su inseparable entrenador David Balarezo ‘Bala’ como mentor y gurú hasta su actual estatus de estrella de las MMA en España como representante del Gimnasio Kiofu.

Pese a lo que pueda parecer, quizá lo más duro de las MMA son los cortes de peso a los que los luchadores se someten antes de los combates perdiendo 10 kilos de su peso habitual antes del pesaje de los combates y recuperándolos horas después. «En esos momentos si te ofrecen las llaves de un Ferrari o una botella de agua, ya te digo yo que si eres listo te quedas la segunda opción. Es de las cosas más duras que hay en la vida», explica.

Topuria en el horizonte

Nuestro protagonista no tiene ningún reparo en hablar de Ilia Topuria, accionista de WOWfc y un pionero de las MMA en España, sobre su futuro combate contra Max Holloway. «Ilia no es un tipo que hable, sino que habla con hechos. Va a ganar su pelea claramente porque en este deporte sobre todo hay que tener confianza, porque hay muchas personas que a lo mejor son buenos en el gimnasio, pero la clave es cuando entras en la jaula», añade.

De hecho, Ernesto Schisano no eludiría una posible pelea con Topuria en el futuro, puesto que ambos están invictos y comparten peso. «Como buen luchador, pelearía con quien sea, porque a mí me gustan los retos difíciles y sobre todo, me gusta crecer a nivel de luchador. Las cosas fáciles no te hacen prosperar, pero las cosas difíciles sí. Por donde he pasado yo, pocos pasan», apunta.

Sin miedo a nada

Schisano todavía no tiene un combate previsto en agenda, pero todo apunta a que hará su reaparición en el WOW17 previsto para el 30 de noviembre en el Palacio Vistalegre. El hispano-italiano, tras vencer al checo Jan Cvejn, al italiano Daniele Caldarera y al brasileño Jhonata Vasconcelos, espera rival para una velada en la que espera poder seguir haciendo las delicias de sus incondicionales.

«Yo he pasado hambre, he dormido en la calle, he vivido de todo. ¿Qué me abucheen en un pabellón o me aplaudan? A mí eso no me afecta. Eso no me mete presión después de todo lo que tengo detrás», admite ‘El Potro’, hambriento por seguir demostrando que a día de hoy es el mejor luchador libra por libra que hay en España.