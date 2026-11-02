Entradas para el Atlético de Madrid – Barcelona de la Liga: cuánto cuestan y cómo comprarlas 

Se acerca uno de los partidos clave en La Liga. Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras en un duelo que puede ser decisivo para los próximos meses.

Los culés, que actualmente están en la primera posición del campeonato con 30 puntos, visitan el Metropolitano para medirse a un Atleti que sigue su estela en el segundo puesto, con 28.

Un partido fundamental para ellos y un Real Madrid que espera con ansias el resultado. Descubre toda la información sobre el encuentro y cómo comprar entradas.

Cuándo y dónde se juega el Atlético de Madrid – Barcelona

El Atlético de Madrid – Barcelona de La Liga se jugará el próximo domingo 8 de noviembre a las 21:00 h. El partido se disputará en el Estadio Metropolitano de la capital de España.

El partido corresponde a la jornada 12 de la Liga entre el primer y el segundo clasificado de la competición.

Precio de las entradas para el Atlético – Barcelona

El Atlético de Madrid – Barcelona del próximo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano es uno de los mejores partidos que se pueden ver en La Liga y a nivel mundial.

Dos equipos peleando por el título, con mucho en juego y un plantel repleto de estrellas. Los precios de las entradas para el encuentro varían según la cercanía al césped y al anfiteatro. El precio mínimo de entrada para socios era de 60 euros.

Empezando por el fondo sur, los precios varían entre los 90 y los 150 euros para cualquier aficionado. Casi similar en el fondo norte, donde también hay entradas por 120 euros. Marchando a los laterales, en el lateral este los precios suben, con un mínimo de 140 euros hasta los 300 en la zona mejor ubicada, cerca del césped. En el lateral oeste, hay un mínimo de 90 euros y más de 400 en la zona cercana a los banquillos.

En los asientos VIP, localidades para disfrutar al máximo la experiencia de uno de los mejores partidos que se pueden ver a nivel mundial, el precio puede llegar hasta los 1.500 euros.

Dónde comprar entradas para el Atlético – Barcelona

Las entradas para el Atlético – Barcelona de la jornada 12 de liga en el Metropolitano se pueden comprar en la web oficial del Atlético de Madrid, referencia principal para conseguir cualquier entrada de los partidos en el feudo colchonero en el calendario.

Uno de los duelos más importantes de la primera vuelta de la competición, entre el primer y el segundo clasificado, que promete emoción. Ambos equipos se encontraron en Copa del Rey y Champions League la pasada temporada, con los de Diego Pablo Simeone resultando victoriosos en ambas eliminatorias.