El capitán está de vuelta: Koke, uno más para recibir al Bayern

El capitán del Atlético está de vuelta. Koke se ha ejercitado este domingo con el grupo y estará disponible para Simeone de cara al partido de Champions ante el Bayern del próximo martes. Cabe recordar que Koke sufrió una lesión muscular y que tuvo que abandonar la expedición rojiblanca hace 19 días, horas antes de que su equipo se enfrentase al Manchester United, como consecuencia del fallecimiento de su madre.

El Atlético hizo público en su día que el capitán sufrió una lesión en el muslo izquierdo y causaba baja en un periodo maratoniano para su equipo con tres partidos —Espanyol, Stuttgart y Deportivo— en menos de dos semanas. Tampoco llegó a la cita ante Levante y tenía complicado hacerle contra el Bayern. El objetivo marcado era el partido contra el Barcelona en el Metropolitano, el último antes del parón. Sin embargo, reaparece antes de lo esperado.

Fueron días delicados para el capitán colchonero. La lesión vino precedida del fallecimiento de su madre. «Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros», compartió Koke en redes sociales.

Johnny Cardoso avanza en su recuperación. El internacional estadounidense, de baja desde el partido contra el Stuttgart del pasado 20 de octubre por una lesión muscular leve en el muslo, ya se entrena a buen ritmo en la ciudad deportiva, aunque todavía al margen del grupo. Apura sus opciones para entrar en la lista de convocados para el Bayern. Simeone ganará así dos futbolistas para una posición, el centro del campo, donde tendrá la baja segura de Hjulmand por su expulsión ante el Stuttgart.