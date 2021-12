La Serbia de Novak Djokovic sigue viva en la Copa Davis… de milagro. El número uno del mundo tuvo que ponerse el mono de trabajo en la tarde del miércoles en Madrid y acudir al rescate de su nación para superar a la aguerrida Kazajistán, que puso contra las cuerdas a Nole y los suyos llevados en volandas por la fiel y ruidosa afición que les coreó durante las casi ocho horas que duró la serie.

El dobles, con Djokovic y Cacic superando a Golubev y Nedovyesov, (6-2, 2-6, 6-3) dictó sentencia para deparar un duelo balcánico entre Serbia y Croacia el viernes en el Madrid Arena. Anteriormente, el número uno del mundo había hecho honores a su categoría y se imponía en el segundo individual a un Alexander Bublik que no pudo hacer nada para frenar la solidez del líder del ranking ATP. Es tan cierto que no fue una victoria aplastante –6-3, 6-4– como que Bublik y su heterodoxo tenis no tuvieron una sola opción de llevarse el triunfo y cerrar la que hubiera sido gran sorpresa del torneo en forma de pase de Kazajistán a semifinales.

Este escenario, el que dejaba a Djokovic contra las cuerdas y necesitado de ganar sus dos partidos para entrar en semis, lo propició el veterano Mikhail Kukushkin, quien en el duelo más igualado de lo que va de semana batió a Miomir Kecmanovic en un partido a priori poco atractivo pero que se tornó en una batalla de notable diversión y máxima competitividad durante tres horas y 18 minutos. Se lo llevó el kazajo, número 189 del ranking, por 7-6, 4-6, 7-6, abriendo la puerta a una sorpresa que no se produciría por la aparición de Djokovic.

Después de su individual Nole, como apuntaba, formó dúo con un especialista como Cacic para tratar de desarbolar el proyecto cimentado por un ucraniano, Nedovyesov, y un ruso, Golubev, ambos veteranos y en liza en un dobles en el que Serbia se llevó el primer set antes de la igualada kazaja. Djokovic, líder indiscutible serbio dentro y fuera de la pista, ejerció ese papel en el dobles y en un tremendo tercer set pudo cerrar el encuentro y el pase de su equipo a la penúltima ronda de la Davis.