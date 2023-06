Djokovic elimina a un gran Davidovich y presenta candidatura en Roland Garros

Novak Djokovic ya está en octavos de final de Roland Garros y, después de dos encuentros relativamente sencillos para su categoría, demuestra que está preparado para luchar por el título en París. El número 3 del ranking ATP superó a Alejandro Davidovich en un encuentro decidido en tres sets (7-6, 7-6, 6-2) y en el que el marcador no demuestra la igualdad reflejada en la pista durante las tres horas y 35 minutos que duró la contienda en la Philippe Chatrier. Davidovich luchó de tú a tú durante los dos primeros sets, de mucha alternancia e igualdad extrema, pero en el tercero, ya con la moral caída, claudicó ante uno de los favoritos a ganar el título en el segundo Grand Slam del año.

La parte alta del cuadro final de Roland Garros apuntaba desde el día del sorteo a ser la más relevante en cuanto a grandes encuentros, y las eliminaciones de Medvedev o Sinner por la contraria no han hecho si no refrendar esta postura. De entre todos los partidos masculinos programados para el viernes en tercera ronda, el que mediría a Novak Djokovic y a Alejandro Davidovich contaba con un interés especial.

El español sigue sumando pasos en busca de esa subida definitiva de nivel que le permita asentarse entre los mejores y en tierra batida ha demostrado saber competir contra todos y cada uno de sus rivales, sean del ranking que sean. Así lo experimentó Djokovic la pasada temporada, cuando Foki le eliminó en el Masters 1000 de Montecarlo días antes de llegar a la final. En este, el cuarto capítulo de los enfrentamientos entre ambos, se dirimiría si los derroteros circulaban por el mismo camino que en los dos primeros duelos entre ambos, solventados con facilidad por el serbio, o si la cosa iba más por donde el tercero, el mencionado partido del Principado.

A Djokovic, pese a solventar sin ceder un solo set sus dos primeros compromisos, le acompañaban algunas dudas, fruto de ciertos altibajos mostrados ante Kovacevic y Fucsovics. Davidovich es un tenista de mayor peso tenístico y una auténtica molestia en tierra batida debido a su físico, capacidad de aguante e improvisación y Nole tendría que demostrar su 100% para vencer y presentar candidatura al título en Roland Garros a las puertas de la segunda semana de torneo.

Una vez empezó el partido las cartas se mostraron en la mesa y ahí Davidovich tenía tan buena mano como Djokovic. Ponerse a la altura del jugador con más títulos de Grand Slam de la historia no es tarea sencilla, pero el desparpajo del malagueño, que ya había anunciado en la previa que no tenía nada que temer, igualó la balanza en un primer set en el que la alternancia fue constante, con breaks de un lado y de otro hasta llegar al tie-break, donde Nole impuso su experiencia para llevarse el gato al agua en el primer asalto del encuentro.

El segundo set continuó por los mismos derroteros, con Davidovich al nivel y con Djokovic intentando despegar, sin suerte, ante un tenista que puede competir con cualquier jugador de tierra batida si se muestra a tope. Ya le ocurrió con Rune en Madrid o con el mismo Djokovic en Montecarlo 2022, Davidovich es un tenista al que sólo su gestión de los momentos clave le aparta de luchar por los grandes títulos sobre arcilla.

Segundo parcial y segundo tie-break del partido, este tras dos igualadas de Davidovich después de que Djokovic se adelantara e incluso sirviera para ganar el segundo parcial. En la muerte súbita, Nole se llevó el gato al agua y el español murió en la orilla, después de nadar y nadar ante uno de los grandes favoritos al título.

La suerte no acompañó a Davidovich en el momento decisivo y en el tercer set, al que se llegó con casi tres hora de juego en las piernas, el español no contaba ya con la fortaleza mental para evita el despegue de Djokovic. El número tres del cuadro consiguió una ventaja de 3-0 que Alejandro ya no pudo voltear, dejando el desenlace en un 6-2 final que acaba con Novak Djokovic en octavos de final de Roland Garros, donde le espera el ganador del Varillas-Hurkacz.