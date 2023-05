Djokovic se juega el castigo de Roland Garros por usar el torneo para hacer reivindicaciones políticas

Novak Djokovic comenzó su andadura en Roland Garros 2023 con una victoria sin paliativos ante el norteamericano Alexandar Kovacevic, en un día en el que se confirmó que, pese a las dudas en el tercer set, Nole ha llegado a París para intentar conseguir la que sería su tercera Copa de los Mosqueteros. Sin embargo, el momento del partido llegó tras el final, con una celebración, mensaje incluido, con tintes políticos que ha provocado cierto revuelo en el torneo.

Djokovic se ha distinguido a lo largo de los años como un tenista diferente fuera de la pista, un showman pero también un jugador al que no le ha importado pisar los charcos necesarios si es para que su opinión quede marcada. Así, fue el único tenista que se mostró en contra de la vacunación del coronavirus, como decisión personal, en un hecho que le mermó deportivamente con el veto de no pocos países y torneos, y ahora hace lo propio en la defensa de un territorio, Kosovo, al que está muy unido.

Como es habitual tras las victorias en los partidos televisados del circuito ATP, Djokovic acudió tras celebrar a la cámara para dejar su sello en forma de firma, pero en lugar de ello, escribió un mensaje que a partir de entonces daría mucho que hablar. «¡Kosovo es el corazón de Serbia! Stop a la violencia».

Nole quiso hacer referencia a la tensión, que crece en los últimos días, en un territorio que declaró su independencia, sin ser reconocido por muchos países, y donde un porcentaje de población serbia no reconoce la autoridad de Pristina, capital de Kosovo. El padre de Novak, Srdjan Djokovic, nació en Kosovo, por lo que el vínculo familiar con este territorio es alto, algo que ha provocado la reacción pública de Djokovic, una de las personas más importantes en Serbia y posiblemente su mayor figura en cuanto a repercusión internacional.

Después de lanzar este mensaje, estampado en la cámara de televisión con la que celebró su primera victoria en Roland Garros, Djokovic compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa en París, y fue cuestionado por el tema. «Como hijo de una persona nacida en Kosovo hay una responsabilidad adicional para apoyar al pueblo y a toda Serbia», comentó el tenista serbio, que jugará el miércoles su partido correspondiente a la segunda ronda del torneo frente al húngaro Fucsovics. «Aunque me castiguen, no me voy a contener», añadía el número tres del ranking ATP.

Roland Garros podría sancionar a Djokovic

Esta no es la primera vez que Djokovic se pronuncia de forma pública en favor de la paz y el respeto a Kosovo. Ya lo hizo en 2008, tras la declaración de independencia de Pristina, a través de un vídeo en el que defendía la decisión. «Estamos dispuestos a defender lo que nos pertenece», afirmó entonces, haciendo hincapié en el duro momento que vivía el territorio.

Sin embargo, las declaraciones más recientes de Djokovic sobre Kosovo y, sobre todo, su mensaje en la cámara, pueden reportar al serbio consecuencias negativas en forma de sanción. Roland Garros tiene prohibido por reglamentación los mensajes políticos en pista y está estudiando el caso de Novak en su encuentro ante Kovacevic. «Vamos a hablar con él para saber qué quiso decir en realidad. No nos precipitemos», dijo la directora del torneo, Amelie Mauresmo, quien tendrá que tomar una decisión al respecto.