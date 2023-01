Llegó el día más importante de lo que va de Open de Australia para Novak Djokovic y con él una reacción que sólo los más grandes pueden proponer. El tenista serbio se clasificó de forma inmaculada (6-2, 6-1, 6-2) para los cuartos de final del torneo australiano, que ha ganado hasta nueve veces en su carrera, después de arrasar a la estrella local, Alex de Miñaur, en un duelo en el que ni las molestias físicas ni ciertas dudas sobre su tenis le impidieron volar. Nole las despejó todas, y con ellas también las referentes a su candidatura al título. Mientras esté vivo, y lo está y mucho, no hay otro favorito que no sea él.

Djokovic sintió la pelota como en sus mejores días y no se vio apurado en ningún momento por un tenista que si bien está entre los mejores del mundo, adolece a día de hoy de un golpe definitivo que le otorgue puntos gratis ante Novak. Con todo peleado y el serbio a un 100% de inspiración y, aparentemente, físico, no hubo encuentro más allá que el que el favorito quiso plantear y zanjar en apenas dos horas de juego.

De Miñaur parecía tenerlo todo para poner en apuros a Djokovic, pero todo lo que se pudo adelantar en la previa no tuvo nada que ver con lo que vimos sobre una Rod Laver Arena que alucinó con el despliegue del tenista que quiere volver a ser número uno del mundo tras el Open de Australia. Para ello, tiene que ganar el título y sin duda, ahora sí sin ellas, es el gran favorito para conseguirlo.

Djokovic no se amedrentó ante un rival cuyas piernas son de las más rápidas del circuito, que contaba con el apoyo del público y con el plus de no haberse enfrentado nunca al serbio en partido oficial. De Miñaur, además, llegaba con grandes sensaciones de sus tres encuentros previos en Melbourne, pero todo su castillo se desmontó al ver que enfrente, por primera vez en el torneo, estaba la mejor versión de un tenista legendario, que no le daría opción en el transcurso de un encuentro que fue para Alex una auténtica pesadilla.

Rublev, rival de Djokovic en cuartos

En cuartos de final, que se disputarán el miércoles, Djokovic se enfrentará al quinto cabeza de serie del torneo, un Andrey Rublev que llegará espoleado por su épico triunfo ante Holger Rune, al que remontó un 2-5 en contra en el quinto set y un 0-5 en el tie-break definitivo, pero también bastante cansado de cara a afrontar un partido de tú a tú con un Nole que justo a tiempo ha encontrado su mejor versión en busca de la reconquista del Open de Australia, un año después de su deportación y con el objetivo de la Décima en un horizonte cada vez más cercano.