Carrera GP Italia F1 en directo hoy: dónde ver online gratis y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 en vivo

Bienvenidos al directo de la carrera del GP de Italia de F1. Pierre Gasly parte desde la pole después de dar la sorpresa en la clasificación. El francés le arrebató la primera posición a George Russell in extremis después de que el de Mercedes rebajara su propio tiempo unas milésimas. Veremos si el piloto de Alpine puede dar también la campanada en la carrera de Monza.

Una carrera en la que Fernando Alonso saldrá desde el pit lane tras cambiar el motor Honda por un problema. Le crecen los enanos al piloto español, que no gana para disgustos con el Aston Martin. Las penalizaciones a Antonelli, Lawson y Albon le permitían partir más adelante de lo que se había clasificado, pero nuevamente unos problemas con el motor le relegan, en este caso, al pit lane.

Sainz, por su parte, sí que aprovechará las sanciones y saldrá desde la decimotercera posición de la parrilla en el trazado italiano. El madrileño sacó el máximo que podía obtener del Williams en la clasificación y el premio fue salir más adelante de lo esperado.

Dónde ver el GP de Italia de Fórmula 1

El GP de Italia de Fórmula 1 se retransmitirá por televisión a través de DAZN, la plataforma que cuenta con los derechos para emitir el Mundial de F1. Además, se podrá ver en Movistar+ mediante el canal DAZN F1. También se podrá seguir en radios y en OKDIARIO, donde te contaremos vuelta a vuelta lo que vaya sucediendo en el trazado italiano.