Carrera GP Italia F1 en directo hoy: dónde ver online gratis y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 en vivo
Te contamos en vivo y en directo todo lo que suceda en el GP de Italia de F1
Sorpresón en Monza: Gasly arrebata la pole in extremis a Russell
Bienvenidos al directo de la carrera del GP de Italia de F1. Pierre Gasly parte desde la pole después de dar la sorpresa en la clasificación. El francés le arrebató la primera posición a George Russell in extremis después de que el de Mercedes rebajara su propio tiempo unas milésimas. Veremos si el piloto de Alpine puede dar también la campanada en la carrera de Monza.
Una carrera en la que Fernando Alonso saldrá desde el pit lane tras cambiar el motor Honda por un problema. Le crecen los enanos al piloto español, que no gana para disgustos con el Aston Martin. Las penalizaciones a Antonelli, Lawson y Albon le permitían partir más adelante de lo que se había clasificado, pero nuevamente unos problemas con el motor le relegan, en este caso, al pit lane.
Sainz, por su parte, sí que aprovechará las sanciones y saldrá desde la decimotercera posición de la parrilla en el trazado italiano. El madrileño sacó el máximo que podía obtener del Williams en la clasificación y el premio fue salir más adelante de lo esperado.
Dónde ver el GP de Italia de Fórmula 1
El GP de Italia de Fórmula 1 se retransmitirá por televisión a través de DAZN, la plataforma que cuenta con los derechos para emitir el Mundial de F1. Además, se podrá ver en Movistar+ mediante el canal DAZN F1. También se podrá seguir en radios y en OKDIARIO, donde te contaremos vuelta a vuelta lo que vaya sucediendo en el trazado italiano.
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Verstappen aprieta y pasa a Gasly
Max ya es segundo tras superar a un Gasly que está cayendo. El de Red Bull va a por todas en esta carrera.
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Russell aguanta la primera posición
Russell mantiene el primer puesto y Gasly resiste para aguantar ese segundo puesto tras una salida no muy buena. Colapinto se va fuera y Verstappen es tercero, con Hamilton cuarto. Sainz está decimocuarto y Alonso decimoctavo.
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Se aborta la salida
Tsunoda estaba mal colocado y la resalida tras el accidente de Leclerc queda abortada.
Pit lane abierto
Ya están reparadas las barreras y se abre el pit lane. La mayoría de los pilotos salen con neumáticos duros, a excepción de Alonso que ha montado el blando y algunos que han puesto el medio.
Ya hay hora para la nueva salida
Dirección de Carrera informa que a las 15:39 se relanzará la prueba de nuevo. Será en salida desde parrilla.
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Leclerc sale ileso
Leclerc ha salido por su propio pie tras el accidente y se marcha en el coche de seguridad, pero el coche se ha quedado empotrado en las protecciones. Carrera parada para que puedan repararlo.
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¡BANDERA ROJA!
Bandera roja tras un brutal accidente de Leclerc en la parabólica. El monegasco se intentaba defender de Piastri, se le ha ido el coche y se ha estampado contra la barrera de neumáticos.
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Russell se pone primero
Russell pasa a Gasly en la primera variante y se pone primero.
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Arranca el GP de Italia de F1
Se apaga el semáforo y empieza la carrera en Monza. Buena salida de Gasly, que mantiene la primera posición. Leclerc tira a Hamilton a la tierra y pierde posiciones.
Arranca la vuelta de formación
Comienza la vuelta de calentamiento del GP de Italia de F1. Todo listo para que arranque la carrera en Monza.
Sainz sale decimotercero
Las penalizaciones a Antonelli y Lawson han permitido al madrileño ganar dos posiciones y salir desde la decimotercera posición en parrilla.
Russell, a aprovechar la sanción a Antonelli
Aunque no pudo conseguir la pole, Russell quiere aprovechar la penalización a Kimi Antonelli, líder del Mundial, que le obligará a salir desde atrás de la parrilla para recortar puntos en la general del campoenato de pilotos.
Alonso saldrá desde el pit lane
Aston Martin ha cambiado la parte eléctrica del motor Honda del coche de Fernando Alonso por unos problemas que tuvo en clasificación y ha sido penalizado con salir desde el pit lane.
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¡VERSTAPPEN SE PONE PRIMERO!
Increíble. Verstappen ha recortado siete décimas en la última vuelta y ha pasado a Russell en la recta. Se pone líder de carrera el neerlandés.