El dineral que se lleva el ganador de Indian Wells 2025

El final de la edición del 2025 de Indian Wells está a punto de cerrar sus puertas. Este domingo 16 de marzo se conocerán los respectivos triunfadores tanto del cuadro masculino como el femenino, donde, desafortunadamente, ningún jugador español podrá luchar por ascender hasta el punto más alto del podio en el desierto californiano. A su vez, tampoco gozarán de la oportunidad de poder conquistar el gran porcentaje de dinero que el primer Masters 1.000 de la temporada había puesto en juego para el tenista que consiguiera la corona en California.

Sin triple corona

A Carlos Alcaraz se le aparecieron los viejos fantasmas ante Jack Draper y cedió en semifinales la doble corona conquistada en el Indian Wells Tennis Garden durante la edición del 2023 y 2024 tras caer ante el británico en tres sets: «Es un torneo donde siempre quiero ganar, quiero hacerlo bien. Quizás hoy al enfrentarme a Draper, que estaba jugando muy bien, muy sólido, con un juego que en Indian Wells le viene bastante bien, yo me he enfocado más en lo difícil que podía ser el partido, y en el nivel de Jack, más que en lo que yo hago bien. Eso es lo que me ha pesado hoy».

«El día de hoy fue bastante difícil para mí. No entrené bien. No me sentí bien en la pista. Incluso en el calentamiento estuve fallando mucho. No sentí mis golpes. Por eso estuve hablando tanto rato con Ferrero en la bicicleta, porque estaba un poco enfadado conmigo mismo, por la manera en la que entrené. No planteé el partido de la mejor manera posible. Estuve nervioso todo el día, en el entrenamiento antes del partido, y eso me afectó en pista», aseguró el de El Palmar tras la eliminación en California.

Por último, el actual 3 del mundo reconoció que esta derrota le ayudará a «aprender» y pondrá rumbo hacia Miami: «Vamos a intentar aprender de hoy, de esta derrota, hay muchas cosas que se pueden aprender e intentaré ir a Miami de la mejor manera, con ganas de entrenar, de mejorar. Es un torneo en el que me gusta mucho jugar, he jugado buen tenis ahí, y lo dicho voy a intentar llegar a Miami y pensar en nosotros mismos, en lo que hacemos bien».

El dinero que ganarán en Indian Wells 2025

Indian Wells, para la edición del 2025, presentó una increíble bolsa de dinero que roza los 20.000.000 de dólares, concretamente unos 19.387.080, repartidos, lógicamente, entre el cuadro masculino y femenino, asignando 9.694.540 para cada categoría. Alcaraz, por su parte, y después de caer en semifinales de la competición, ha asegurado un montante económico de 354.850 dólares.