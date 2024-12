Este domingo se vivirá en el Olímpico de Montjuic el día 1 del Barcelona de Flick sin Flick. El técnico alemán no podrá sentarse en el banquillo culé contra el Leganés (21:00 horas) por primera vez desde que llegó a la entidad azulgrana. Fue expulsado por primera vez contra el Betis y tendrá que cumplir dos partidos de sanción, por lo que no podrá volver a sentarse en el banquillo blaugrana hasta 2025. Su puesto lo ocupará Marcus Sorg.

Las bajas importantes en un equipo pueden marcar el devenir de un partido. Si te falta tu portero, un defensa importante, un mediocentro jugón o un delantero goleador lo puedes pagar caro durante los 90 minutos de juego. ¿Pero y si te falta tu entrenador? La baja de Hansi Flick en el Barcelona puede ser más importante de lo que parece.

Es cierto que en el fútbol de hoy en día la baja de un entrenador no cuenta tanto, ya que existen tecnologías suficientes para que este desde la grada del estadio esté en constante contacto con su cuerpo técnico. Pero es que la influencia de Flick, con su cercanía con los jugadores, desde que llegó al Barcelona ha marcado a un equipo muy joven que ha mejorado en esta campaña respecto a lo mostrado con Xavi Hernández.

Esa juventud de la plantilla del Barcelona provocaba que la cercanía de Flick desde la banda haciendo de «padre» de sus futbolistas fuese crucial. Pero este domingo no la tendrán. El entrenador alemán no podrá sentarse en el banquillo del Barça contra el Leganés. Será la primera vez. Y frente al Atlético de Madrid ocurrirá igual.

Flick no estará contra el Leganés

Será el día 1 del Barcelona de Flick sin Flick. Y la clave será comprobar el rendimiento y los comportamientos de la plantilla culé sin su gran artífice. No podrá alentar ni dar indicaciones a pie de césped. «La última vez que podré hablar con los jugadores será en el hotel antes de ir al estadio», afirmó un Hansi Flick que vivirá un día muy extraño sin duda este domingo.

«Mi reacción no fue tan exagerada. Fui yo mismo. Intenté hablar con De Jong en el campo. Quizás tendría que haber sido más suave. Yo al equipo le dije al principio de temporada que no teníamos que quejarnos de los árbitros en el campo. Cuando toman una decisión, no podemos cambiarla. Tengo que aceptar la roja, aunque me sabe mal. Es una Liga diferente. Ya me he llevado la roja y dos partidos de sanción. Lo acepto. Lo único que quiero es que los árbitros deciden lo mismo con todos los banquillos. Los jugadores no se quejan. Y estoy muy contento con ello. El comportamiento es fantástico y ha cambiado respecto a años anteriores. Es algo normal en el mundo del fútbol. Somos humanos y todos cometimos errores. Acepto la roja y corregiré mis emociones. Soy el responsable del equipo», valoró el técnico alemán en rueda de prensa sobre su sanción de dos partidos y el no poder estar en el banquillo de Montjuic este domingo.

Marcus Sorg ocupará el sitio de Flick

Su sitio lo ocupará Marcus Sorg, un desconocido para muchos. Junto a él estará Toni Tapalovic, su otro asistente. Marcus, a sus 58 años, vivirá su primer día como primer entrenador del Barcelona. Entre 2013 y 2016 fue seleccionador sub-19 de Alemania, con la que conquistó el Europeo en 2014. Fue asistente del propio Flick y de Low en la selección absoluta de Alemania.

«Mis ayudantes estarán en el banquillo. Marcus tiene mucha experiencia. Tiene un gran conocimiento del fútbol. Tiene las máximas competencias para dirigir el partido mañana», comentó Flick sobre su segundo entrenador y acerca de su cuerpo técnico, que tendrá que afrontar el partido contra el Leganés sin él en el banquillo.