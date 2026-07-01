Davidovich vuela en Wimbledon

Los aficionados en Wimbledon miran el reloj y se cuestionan. ¿Finish? Davidovich responde con un ejercicio de solidez y brillantez. Apenas necesitó una hora y 18 minutos para rendir (6-3, 6-0, 6-3) a Marozsan y alcanzar la tercera ronda del torneo, su techo sobre la hierba de Wimbledon. Davidovich piensa en verde. Ya son seis los triunfos consecutivos sobre hierba, pleno en sus últimos dos torneos. Florece Davidovich, que se posa en su mejor instancia en Londres. Lets go.

Derribar la barrera de su primer título ATP hace que el viento sople a favor. Le salió cara después de cinco cruces en sendas finales. En Montecarlo 2022, Delray Beach 2025, Acapulco 2025, Washington 2025 y Basilea 2025. Especialmente dolorosas las de Delray Beach y Washington, cuando no pudo aprovechar varias bolas de partido. Davidovich ha disputado tres partidos en tres días con viaje incluido de Mallorca a Londres. Acusó el cansancio en primera ronda; se ha repuesto para la segunda.

«A nivel de energía, siempre he estado bien. El día Cerúndolo me levanté muy mal de la espalda y no podía casi moverme, pero supe que tenía que hacer un esfuerzo porque sabía que era algo temporal y sabía que en un día iba a recuperar y estar otra vez mejor. Físicamente estoy bien. Hemos trabajado duro también con mi fisio, la verdad que me encuentro en muy buenas condiciones», dice el español a los medios españoles trasladados a Wimbledon, entre los que se encuentra OKDIARIO.

Davidovich se posa en tercera ronda con buenas sensaciones tenísticas y recuperado físicamente. Ya está en la tercera parada, aunque sigue con la mentalidad «No tengo expectativas. No me espero nada. Puedo perder mañana, todo el mundo juega muy bien aquí en hierba. Un tío que te saca bien durante mucho tiempo tiene mucho ganado. Intento jugar mi mejor papel en el saque y restar lo máximo posible. Estoy contento con el nivel que estoy dando y el trabajo que estamos haciendo. El resultado para mí es lo de menos», añade.

Davidovich va de húngaro a húngaro. De Marozsan a Fucsovics. «Habré jugado alguna vez más que otra, pero la que recuerdo fue cinco sets y un partido bastante igualado. Si ha ganado dos partidos aquí en Wimbledon significa que estará jugando a un buen nivel. Ha ganado a Tien, entonces estará jugando muy buen tenis. No he visto nada. Veré un poco cuando me apetezca», finaliza. Por delante un día para descansar algo más.