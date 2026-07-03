Davidovich rompe su techo en Wimbledon y sigue con el maratón: «La mentalidad hace que esté mejor físicamente»

Davidovich, amigo de la sinuosidad, enfila una línea recta en Wimbledon. Florece con la llegada de la hierba. En Mallorca logró el primer título ATP de su vida y en el All England Lawn Tennis Club ha roto su techo al superar (7-6 (3), 6-2, 6-3) a Fucsovics y adentrarse por primera vez en los octavos de final, palabras mayores. En dicha instancia ya espera a Aliassime o Zheng en el que será su partido más importante de siempre en Londres. ¿Y si el tapado en Wimbledon es Davidovich?

«Fucsovics es un jugador muy peligroso y luchador, no se ha rendido hasta el último minuto. El tercer set ha estado muy igualado. He tenido mis oportunidades, él ha tenido las suyas y se podía decantar de cualquier parte porque los dos estábamos jugando a muy buen nivel. Yo estaba con rabia de poder haber hecho ese break y después consolidar mi saque. Estoy muy contento conmigo mismo, pero a la vez estaba disfrutando del momento», dijo el español a los medios españoles desplazados a Wimbledon, entre ellos OKDIARIO.

Davidovich lleva un maratón de cuatro partidos en apenas seis días, desde que el pasado sábado venciera a Quinn en la final del ATP 250 de Mallorca. «Estoy bien, no estoy cansado. Hemos hecho un trabajo muy duro. No es lo mismo jugar en hierba que en tierra. Los puntos son más rápidos, pero sí que es verdad que te desgasta físicamente. Hemos trabajado duro para afrontar estos momentos y esta racha de victorias. Físicamente me encuentro bien, no tengo ninguna molestia. Estoy con la mentalidad de querer seguir jugando más partidos y esta mentalidad te ayuda a estar mejor físicamente», añadió.

Tras la eliminación de Jódar, Davidovich se queda como principal y casi única baza de España en Wimbledon. Depende de lo que haga Munar el próximo sábado. «No le doy mucha importancia a eso. Habrá otras semanas cuando Alcaraz esté, pues estemos todos. Otras veces Alcaraz perderá y quedaremos los demás. Otra veces Alcaraz ganará y se quedará él… No importa eso. Me da igual la presión por ello», finalizó Davidovich.