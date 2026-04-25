Davidovich reina en el duelo nacional: apaga a Carreño y espera a otro español en el Mutua

Sonríe Alejandro Davidovich; también Pablo Carreño, aunque el esbozo del primero es mayor. Ha rendido a su paisano (6-3, 6-3) tras un ejercicio de iniciativa y avanza a la siguiente ronda del Mutua. Cae Pablo Carreño, que venía de vencer a Fucsovics y lograr su primera victoria de la última década en Madrid. Siempre le ha sido un torneo esquivo entre ausencias y derrotas. Festeja Davidovich, que espera a Munar o Ruud en la siguiente instancia.

Alcanza así, por tercer año consecutivo, la tercera ronda en las pistas de la Caja Mágica y firma un regreso necesario tras la lesión abdominal que le impidió participar en Montecarlo y en Barcelona. «Se lo digo a mi gente, a mi equipo, que vengo muy fresco de cabeza. Este parón me ha venido muy bien y aunque nunca sabes si te vas a recuperar al cien por cien o si vas a recaer, tengo muy buen equipo médico y ellos decían este plazo de tiempo y confié en ellos», explicó.

Davidovich fue preguntado por la irrupción de Rafael Jódar. «Sí, me sorprende. El primer año nadie te conoce, no tienes ninguna expectativa y tienes muy buenas condiciones para ser muy buen jugador, pero el tenis es duro porque cada semana tienes que competir, cada semana tienes nuevos retos y hay que gestionarse mentalmente esa parte bien porque si no hay idas más largas o menos largas», recordó.

«Pero es un jugador que está demostrando un nivelazo. Entrené con él el martes y le corre la bola. La calidad tenística la tiene y ahora ya es cuestión de ir poniéndole en el buen camino para que sea un gran jugador», subrayó sobre el madrileño. Davidovich ha «hablado mucho» con el tenista de 19 años y «también con su padre».

«Son unas personas muy honestas y muy tranquilas. Me encanta su forma de su visión de la vida y la verdad que conecto mucho con ellos. Yo le intento dar mi visión a nivel de cómo gestionaría algunas cosas. Obviamente, ellos tienen la última palabra y la gestionarán la carrera como quieran, pero le doy mis consejos tanto de las malas como de las buenas, de lo que puede pasar. El chico tiene un talento increíble y si hace las cosas bien se puede meter muy arriba», sentenció.