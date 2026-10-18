Davidovich – Rafa Jódar en directo: resultado y dónde ver en tiempo real la final del Masters 1000 de Shanghái hoy en vivo
¡Sigue en directo la gran final del ATP Shanghái entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar!
Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se enfrentan en la gran final de Shanghái. Un duelo español del que saldrá el primer tenista de nuestro país en ganar este torneo. Un partido entre el malagueño y el madrileño en el que uno de los dos conquistará por primera vez un Masters 1.000. En OKDIARIO te contamos en vivo, en directo y online la final del Masters 1.000 de Shanghái entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar.
Es un gran momento para el tenis español. Dos tenistas de La Armada han llegado a una final de un Masters 1.000 tras un torneo impecable. Davidovich eliminó a Alexander Zverev, número 1 del mundo, en un emocionante duelo de semifinales y Jódar, por su parte, arrasó a Daniil Medvedev para alcanzar esta ronda por primera vez en su carrera.
El partido comenzará a las 10:30 horas y proclamará al primer español en ganar el ATP de China. El encuentro se podrá seguir en directo, juego a juego, en OKDIARIO, donde te contamos todos los detalles de esta esperada cita entre Davidovich y Jódar.
1-6, 1-1
Juego cómodo para Jódar
Se le marcha una derecha que parecía fácil a Davidovich, muestra de la exigencia que impone Rafa en cada golpeo. 1-1; servirá el malagueño.
1-6, 1-0
¡Dispara Davidovich!
Es alucinante la de golpeos que tiene que clavar el madrileño para llevarse un punto. Derechazo que fuerza el error de Jódar y 1-0 para Davidovich en el segundo set de la final.
1-6, 0-0 (40-40)
¡Jódar no pasa ni una!
Increíble. Tenía dos bolas de juego Davidovich y se van al deuce porque Jódar se la cruza por completo y es imposible llegar. Ahora ventaja para el malagueño con un resto que se le escapa a su rival.
1-6
¡Set de Jódar!
Saque fortísimo del madrileño y primer punto de la final para él. Lo cierra Rafa Jódar con su cuarto ace en un contundente 1-6 que refleja el brutal nivel con el que se ha presentado en su primera final de Masters 1.000 en Shanghái. 27 minutos que han desesperado a un Alejandro Davidovich que se está viendo incapaz de siquiera luchar contra su compatriota, que está rayando la perfección.
1-5 (15-40)
Dos bolas de set para Jódar
Sigue a 200 por hora el madrileño, que ya tiene en su mano la primera manga. Saca para llevarse el primer set.
1-5
¡Espectacular Jódar!
En 24 minutos ya sirve para ganar el primer set tras su segundo break del partido. La final se le pone muy de cara a Rafa Jódar, que está rozando la perfección para acariciar su primer título de Masters 1.000. Pero a Davidovich nunca hay que darlo por muerto.
1-4 (30-40)
Con Jódar así es muy difícil
Se desespera Davidovich porque menudos dos golpes de revés acaba de tirarle Jódar. Bola de break para el madrileño… y Federer habla en el palco del increíble nivel de Rafa.
1-4
No se le escapa a Jódar
Se pone 30-40 Davidovich, pero Jódar frena cualquier posibilidad de deuce con otro punto clave en el primer set. 1-4. Sigue el dominio de Rafa en la final de Shanghái.
1-3 (15-40)
¡Tercer ace de Jódar!
A este nivel… El madrileño no da tregua y tiene tres bolas de juego. La primera se le escapa con una buena subida de Davidovich a la red.
1-3
Llega la reacción de Davidovich
Con cara de circunstancias por el enorme esfuerzo que le supone ganar cada punto, el malagueño cierra su primer juego contra Rafa Jódar. 1-3 en el primer set de la final de Shanghái.
0-3
¡Lo cierra con ace Jódar! 0-3
Puntazo y ace de Rafa Jódar para ponerse con tres juegos de ventaja en el primer set nada más empezar la final. Le toca reaccionar a Davidovich desde su saque. Menudo derechazo metió antes de abrochar el punto con un saque directo.
0-2 (15-15)
¡Por los pelos!
Vaya punto de Jódar para hacer el 15-15. Su revés a dos manos entra rozando la línea.
0-2
¡Qué arranque de final!
BREAK DE RAFA JÓDAR. Menudo intercambio el que acaban de mantener los dos españoles. Se adelanta el madrileño en la final antes de volver a sacar.
0-1 (40-40)
¡Bola de break!
Jódar tiene a Davidovich contra las cuerdas en su primer servicio.
0-1 (40-40)
¡Se le va el globo a Davidovich!
Deuce en el segundo juego. Tira la dejada Davidovich, la devuelve Jódar y el globo se le escapa al malagueño. 40 iguales.
0-1 (40-30)
Jódar exprime a Davidovich y reacciona
«Está lenta la bola», advierte a Davidovich su entrenador, Pepo Clavet, en su primera situación de riesgo tras mandar otra pelota a la red. Ahora reacciona el malagueño con dos puntos seguidos, incluido un ace. Final de altísima intensidad. Punto de juego.
0-1
Federer, pendiente de la final española
El legendario tenista suizo está viendo el Davidovich-Jódar en un palco VIP muy cercano a la pista. Espectador de lujo para los españoles.
0-1
¡Juego de Jódar!
Se queda en la red la bola de Davidovich y el madrileño logra el juego en el primero del partido.
0-0 (30-40)
¡Menudo ace de Jódar!
Punto de juego para el madrileño tras un increíble servicio.
0-0 (0-15)
¡Empieza la final!
Sirve Jódar y se lleva el primer punto de la final con un intercambio de 21 golpes.
Qué hora es en Shanghái
Ahora mismo son las 10:42 en España, pero en Shanghái, ubicación de esta final, hay seis horas más, es decir, son las 16:42. La sensación de que el partido se dispute de noche se debe únicamente a que la pista es cerrada y los focos concentran toda la iluminación en la pista.
Rafa Jódar empezará sacando
Gana el sorteo el madrileño y elige comenzar él sirviendo. Restará Davidovich. Se saludan ambos amablemente y posan para la fotografía de la gran final. Ahora a pelotear y en breves arrancará este partidazo.
¡Saltan los finalistas!
Acompañados por un niño chino cada uno, Davidovich y Jódar ya pisan la pista de Shanghái. ¡En unos minutos arrancará esta final!
Cuál es el dinero en juego
Davidovich y Jódar no sólo se disputan un prestigioso título este domingo, sino también un gran botín económico en Shanghái. El campeón del ganará 1.151.380 dólares, cantidad que equivale aproximadamente a 1.024.624 euros.
Más de un año ha pasado
Desde el 18 de agosto de 2025, ningún tenista español gana un Masters 1.000. Este 18 de octubre de 2026 se romperá la sequía. O Davidovich o Jódar recogerán el testigo de Carlos Alcaraz, que no vence en este tipo de torneo desde su victoria contra Jannik Sinner, por retirada, en Cincinnati.
El camino de Jódar hasta la final
Estos son los oponentes a los que ha derrotado Rafa Jódar hasta presentarse en su primera final de Masters 1.000: Thiago Agustín Tirante, Jiri Lehecka, Botic van de Zandschulp, Ruud y Medvedev.
El camino de Davidovich hasta la final
Aprovechamos estos minutos de previa hasta que empiece la final para repasar los rivales que ha tenido el malagueño hasta plantarse en el partido por el título: Jenson Brooksby, Tiafoe, Hurkacz, Arthur Géa y Zverev.
¡Bienvenidos!
Buenos días y bienvenidos a nuestra retransmisión de la gran final del Masters 1.000 de Shanghái, un duelo español en el que Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se miden con el título del torneo chino en juego. ¡Vamos allá!
1-6, 2-1
Davidovich no se deja intimidar
Después de un duro 1-6, Davidovich comienza ganando sus dos primeros juegos al saque del segundo set. Busca su fortaleza el malagueño para aferrarse a la final y hacerla lo más larga posible. Jódar ni se inmuta; sabe que lo tiene todo de cara para lograr su primer Masters 1.000, pero no quiere confiarse. Parón para hidratarse.