Cómo va Davidovich – Rafa Jódar en directo: resumen online, resultado minuto a minuto en tiempo real la final del Masters 1000 de Shanghái hoy en vivo
¡Sigue en directo la gran final del ATP Shanghái entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar!
Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se enfrentan en la gran final de Shanghái. Un duelo español del que saldrá el primer tenista de nuestro país en ganar este torneo. Un partido entre el malagueño y el madrileño en el que uno de los dos conquistará por primera vez un Masters 1.000. En OKDIARIO te contamos en vivo, en directo y online la final del Masters 1.000 de Shanghái entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar.
Es un gran momento para el tenis español. Dos tenistas de La Armada han llegado a una final de un Masters 1.000 tras un torneo impecable. Davidovich eliminó a Alexander Zverev, número 1 del mundo, en un emocionante duelo de semifinales y Jódar, por su parte, arrasó a Daniil Medvedev para alcanzar esta ronda por primera vez en su carrera.
El partido comenzará a las 10:30 horas y proclamará al primer español en ganar el ATP de China. El encuentro se podrá seguir en directo, juego a juego, en OKDIARIO, donde te contamos todos los detalles de esta esperada cita entre Davidovich y Jódar.
1-6, 7-6 (5), 4-2
A Jódar se le escapa de las manos
Nuevo error del madrileño y dos bolas de juego para Davidovich, que lo cierra con la derecha. 4-2 y el malagueño a dos puntos más de conquistar el título.
1-6, 7-6 (5), 3-2
¡BREAK DE DAVIDOVICH!
Menudo guerrero es el malagueño. Detecta la falta de energía en Rafa Jódar y Alejandro Davidovich tiene ahora encarrilada la final del Masters 1.000 de Shanghái. Tremendo vuelco en este partidazo entre españoles. Sacará Foki.
1-6, 7-6 (5), 2-2 (40-15)
¡Bola de break Davidovich!
Mala derecha de Jódar a la red y el malagueño tiene dos bolas para romperle el servicio.
1-6, 7-6 (5), 2-2
Responde Davidovich
No fue en blanco porque Jódar no se reserva, pero casi. Davidovich pone el dos iguales en el tercer set.
1-6, 7-6 (5), 1-2
Juego en blanco de Jódar
Que ya manda en el segundo set. Poco ha podido hacer esta vez Davidovich, que no se fustiga y se centra en sacar adelante su nuevo servicio.
1-6, 7-6 (5), 1-1
¡Break sufrido de Jódar!
¡A la cuarta y en el deuce! Se le escapa la bola a Davidovich y Rafa Jódar pone el 1-1 con mucho sufrimiento.
1-6, 7-6 (5), 1-0 (40-40)
¡Lo salva Davidovich!
Levanta las tres bolas de break y ahora tiene ventaja el malagueño, que ya sonríe en Shanghái.
1-6, 7-6 (5), 1-0 (30-40)
Se queda la segunda en la red
¡Salva dos bolas de break Davidovich! Tremendo el malagueño, qué capacidad de pelear cada punto.
1-6, 7-6 (5), 1-0 (0-40)
¡Tres bolas de break!
Ojo que ahora tiene 0-40 Jódar para devolver la rotura.
1-6, 7-6 (5), 1-0
¡Break de Davidovich!
Pues ahora sí. Manda por primera vez en la final Alejandro Davidovich, que lo tuvo todo en contra con 1-6, 2-3 y saque entonces para Rafa Jódar, al que ha ganado la batalla mental y tiene ahora contra las cuerdas. El malagueño, más cerca de su primer Masters 1.000 en Shanghái.
1-6, 7-6 (5), 0-0 (40-40)
¡Tercera bola de break de Davidovich!
El malagueño intimida como nunca a Rafa Jódar.
1-6, 7-6 (5)
¡Alejandro Davidovich empata la final!
Parecía impensable hace alrededor de una hora que esta final se le pudiese escapar a Rafa Jódar atendiendo al increíble nivel que estaba mostrando, pero Alejandro Davidovich ha ido ganando en confianza, ha sabido sufrir como un guerrero y fuerza el tercer set para jugarse ahí el título contra su compatriota. ¡Duelo en todo lo alto!
1-6, 6-6 (6-5)
¡Mini break Davidovich!
¡Saca el malagueño para llevarse el segundo set!
1-6, 6-6 (5-4)
¡Davidovich fuerza el error de Jódar!
Gran tenis en Shanghái en una fase límite de la final para ambos. Vuelve a sacar Jódar.
1-6, 6-6 (3-4)
Jódar no falla ahora
Siete puntos ganados al saque. 3-4 para el madrileño. Saca Davidovich en el tramo crítico del tie-break.
1-6, 6-6 (3-2)
¡Jódar lo exprime y falla!
¡A la red el madrileño! Manda Davidovich al saque.
1-6, 6-6 (1-2)
Ninguno falla
1-2 para Jódar después de que empezase sacando Davidovich, que servirá dos bolas.
1-6, 6-6
¡Jódar lo manda al tie-break!
¡Tenemos tie-break en la gran final de Shanghái, que se puede decidir en los próximos minutos a favor de Rafa Jódar o, por el contrario, irse al tercer set si lo gana Davidovich!
1-6, 6-5
¡Lo gana Davidovich!
¡Se impone al servicio Davidovich tras salvar dos bolas de break de Jódar! Cómo está compitiendo el malagueño contra un Rafa inmenso. Se asegura el tie-break en el segundo set.
1-6, 5-5 (40-40)
¡Jódar deja escapar dos bolas de break!
O mejor dicho, salva ambas Davidovich con dos pedazo de aces. Al deuce.
1-6, 5-5 (0-30)
Situación límite para Davidovich
0-30 para Jódar. Se le vuelve a complicar el servicio al malagueño.
1-6, 5-5
Juego en blanco de Jódar
Iguala rápido Rafa Jódar, que no da ninguna opción a Davidovich al resto. Este apasionante segundo set vuelve a estar empatado: 5-5. Sacará Davidovich.
1-6, 5-4
¡Davidovich sufre y gana!
¡Juego para el malagueño, que tuvo dos bolas de break en contra! Davidovich restará para empatar contra Rafa Jódar la final de Shanghái. 5-4.
1-6, 4-4 (40-40)
¡Ace salvador de Davidovich!
Menuda forma que tiene el malagueño de salir del apuro. Tenía bola de break Jódar, pero la libra con un saque directo. Y, de nuevo, pelota de rotura para el madrileño. Vuelve a poner cara de desesperación Davidovich.
1-6, 4-4 (40-40)
¡Otra vez al deuce!
Jódar se aferra a este resto y nos vamos al 40 iguales de nuevo.
1-6, 4-4 (40-30)
Puntazo de Davidovich
Encuentra su mejor nivel el malagueño para negar a Jódar una bola de break que podría haber sido decisiva. Derechazo clave de Davidovich para el 40-30.
1-6, 4-4
Davidovich obliga a sudar a Jódar
Gana su juego a la tercera Rafa Jódar en el deuce para empatar el segundo set. 4-4.
1-6, 4-3 (40-40)
Davidovich se adentra en la cabeza de Jódar
Bola de break del malagueño, pero Rafa responde con un gran golpeo y se vuelve a ir al deuce. Menuda final.
1-6, 4-3
¡Davidovich sale adelante!
No lo ha tenido nada sencillo, pero Alejandro Davidovich logra ganar su servicio tras el break y se mete de lleno en la final. Apunta con el dedo hacia arriba y celebra que vuelve a estar en el partido. Recordemos que Jódar tuvo bola de rotura en el deuce. ¡Los españoles dignifican este gran duelo en Shanghái!
1-6, 3-3 (40-40)
¡Davidovich grita!
Celebra con todo el malagueño un error de Jódar que le pone en ventaja en este deuce decisivo. Bola de juego de Davidovich que se le escapa con otro gran resto del madrileño.
1-6, 3-3 (40-40)
Del 40-0 al deuce
Se vuelve a complicar Davidovich, que ahora se tendrá que jugar su servicio al desempate. Menudo resto mete Jódar, que vuelve a desesperar a su compatriota. El malagueño no para de hablar con su entrenador, que le anima una y otra vez. Le pide que pase cuatro bolas para ganar en confianza. Bola de break de Rafa.
1-6, 3-3
¡Break a lo grande!
¡Se tira a la pista Davidovich para clavar el passing y firmar su primera rotura del partido! 3-3 en el segundo set. Hay final en Shanghái.
1-6, 2-3 (40-40)
Jódar salva la primera
Deuce y doble falta de Jódar. Nueva bola de break para el malagueño. ¿Hay partido aún?
1-6, 2-3 (40-30)
¡Bola de break Davidovich!
«Vamos, vamos. Ahora», así anima Rafa Jódar padre a su hijo cuando está a tres pasos de conquistar su primer Masters 1.000, pero Davidovich está muy vivo ahora y fuerza su primera bola de break de la final.
1-6, 2-3
¡Break de Jódar y media final en el bolsillo!
Decepcionante juego para Davidovich, que tenía encarrilado el 3-2 y ahora se vuelve a ver con el marcador en contra y teniendo que restar para evitar que Jódar sentencie la final.
1-6, 2-2 (40-40)
¡Perdona Davidovich!
Mandaba por 40-15 y se le va a la red. Tenemos deuce y ventaja para Jódar. Gran resto del madrileño. Bola de break, aquí se le puede estar escapando la final al malagueño.
1-6, 2-2
¡Reacción de Jódar!
Otro ace, el séptimo, del madrileño para levantar ese 30-15 e igualar con Davidovich en el segundo set. No baja en intensidad Rafa.
1-6, 2-1 (30-15)
Tercer primer servicio de Jódar
Tres saques seguidos que tocan red. Inicio extraño de juego. Davidovich pesca en río revuelto y se pone arriba en este tanteo.
1-6, 2-1
Davidovich no se deja intimidar
Después de un duro 1-6, Davidovich comienza ganando sus dos primeros juegos al saque del segundo set. Busca su fortaleza el malagueño para aferrarse a la final y hacerla lo más larga posible. Jódar ni se inmuta; sabe que lo tiene todo de cara para lograr su primer Masters 1.000, pero no quiere confiarse. Parón para hidratarse.
1-6, 1-1
Juego cómodo para Jódar
Se le marcha una derecha que parecía fácil a Davidovich, muestra de la exigencia que impone Rafa en cada golpeo. 1-1; servirá el malagueño.
1-6, 1-0
¡Dispara Davidovich!
Es alucinante la de golpeos que tiene que clavar el madrileño para llevarse un punto. Derechazo que fuerza el error de Jódar y 1-0 para Davidovich en el segundo set de la final.
1-6, 0-0 (40-40)
¡Jódar no pasa ni una!
Increíble. Tenía dos bolas de juego Davidovich y se van al deuce porque Jódar se la cruza por completo y es imposible llegar. Ahora ventaja para el malagueño con un resto que se le escapa a su rival.
1-6
¡Set de Jódar!
Saque fortísimo del madrileño y primer punto de la final para él. Lo cierra Rafa Jódar con su cuarto ace en un contundente 1-6 que refleja el brutal nivel con el que se ha presentado en su primera final de Masters 1.000 en Shanghái. 27 minutos que han desesperado a un Alejandro Davidovich que se está viendo incapaz de siquiera luchar contra su compatriota, que está rayando la perfección.
1-5 (15-40)
Dos bolas de set para Jódar
Sigue a 200 por hora el madrileño, que ya tiene en su mano la primera manga. Saca para llevarse el primer set.
1-5
¡Espectacular Jódar!
En 24 minutos ya sirve para ganar el primer set tras su segundo break del partido. La final se le pone muy de cara a Rafa Jódar, que está rozando la perfección para acariciar su primer título de Masters 1.000. Pero a Davidovich nunca hay que darlo por muerto.
1-4 (30-40)
Con Jódar así es muy difícil
Se desespera Davidovich porque menudos dos golpes de revés acaba de tirarle Jódar. Bola de break para el madrileño… y Federer habla en el palco del increíble nivel de Rafa.
1-4
No se le escapa a Jódar
Se pone 30-40 Davidovich, pero Jódar frena cualquier posibilidad de deuce con otro punto clave en el primer set. 1-4. Sigue el dominio de Rafa en la final de Shanghái.
1-3 (15-40)
¡Tercer ace de Jódar!
A este nivel… El madrileño no da tregua y tiene tres bolas de juego. La primera se le escapa con una buena subida de Davidovich a la red.
1-3
Llega la reacción de Davidovich
Con cara de circunstancias por el enorme esfuerzo que le supone ganar cada punto, el malagueño cierra su primer juego contra Rafa Jódar. 1-3 en el primer set de la final de Shanghái.
0-3
¡Lo cierra con ace Jódar! 0-3
Puntazo y ace de Rafa Jódar para ponerse con tres juegos de ventaja en el primer set nada más empezar la final. Le toca reaccionar a Davidovich desde su saque. Menudo derechazo metió antes de abrochar el punto con un saque directo.
0-2 (15-15)
¡Por los pelos!
Vaya punto de Jódar para hacer el 15-15. Su revés a dos manos entra rozando la línea.
0-2
¡Qué arranque de final!
BREAK DE RAFA JÓDAR. Menudo intercambio el que acaban de mantener los dos españoles. Se adelanta el madrileño en la final antes de volver a sacar.
0-1 (40-40)
¡Bola de break!
Jódar tiene a Davidovich contra las cuerdas en su primer servicio.
0-1 (40-40)
¡Se le va el globo a Davidovich!
Deuce en el segundo juego. Tira la dejada Davidovich, la devuelve Jódar y el globo se le escapa al malagueño. 40 iguales.
0-1 (40-30)
Jódar exprime a Davidovich y reacciona
«Está lenta la bola», advierte a Davidovich su entrenador, Pepo Clavet, en su primera situación de riesgo tras mandar otra pelota a la red. Ahora reacciona el malagueño con dos puntos seguidos, incluido un ace. Final de altísima intensidad. Punto de juego.
0-1
Federer, pendiente de la final española
El legendario tenista suizo está viendo el Davidovich-Jódar en un palco VIP muy cercano a la pista. Espectador de lujo para los españoles.
0-1
¡Juego de Jódar!
Se queda en la red la bola de Davidovich y el madrileño logra el juego en el primero del partido.
0-0 (30-40)
¡Menudo ace de Jódar!
Punto de juego para el madrileño tras un increíble servicio.
0-0 (0-15)
¡Empieza la final!
Sirve Jódar y se lleva el primer punto de la final con un intercambio de 21 golpes.
Cuál es el dinero en juego
Davidovich y Jódar no sólo se disputan un prestigioso título este domingo, sino también un gran botín económico en Shanghái. El campeón del ganará 1.151.380 dólares, cantidad que equivale aproximadamente a 1.024.624 euros.
Más de un año ha pasado
Desde el 18 de agosto de 2025, ningún tenista español gana un Masters 1.000. Este 18 de octubre de 2026 se romperá la sequía. O Davidovich o Jódar recogerán el testigo de Carlos Alcaraz, que no vence en este tipo de torneo desde su victoria contra Jannik Sinner, por retirada, en Cincinnati.
El camino de Jódar hasta la final
Estos son los oponentes a los que ha derrotado Rafa Jódar hasta presentarse en su primera final de Masters 1.000: Thiago Agustín Tirante, Jiri Lehecka, Botic van de Zandschulp, Ruud y Medvedev.
El camino de Davidovich hasta la final
Aprovechamos estos minutos de previa hasta que empiece la final para repasar los rivales que ha tenido el malagueño hasta plantarse en el partido por el título: Jenson Brooksby, Tiafoe, Hurkacz, Arthur Géa y Zverev.
¡Bienvenidos!
Buenos días y bienvenidos a nuestra retransmisión de la gran final del Masters 1.000 de Shanghái, un duelo español en el que Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se miden con el título del torneo chino en juego. ¡Vamos allá!
1-6, 7-6 (5), 4-3
Jódar sufre pero obliga a apretar a Davidovich
Juego sufrido del madrileño que consigue sacar adelante e ir al resto para tratar de recuperar una final que tenía prácticamente ganada en el segundo set. Un fisio masajea a Jodar, que trata de recomponerse físicamente, aunque su rostro no muestre debilidad.