Cómo va Davidovich – Rafa Jódar en directo: resumen online, resultado minuto a minuto en tiempo real la final del Masters 1000 de Shanghái hoy en vivo

Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se enfrentan en la gran final de Shanghái. Un duelo español del que saldrá el primer tenista de nuestro país en ganar este torneo. Un partido entre el malagueño y el madrileño en el que uno de los dos conquistará por primera vez un Masters 1.000. En OKDIARIO te contamos en vivo, en directo y online la final del Masters 1.000 de Shanghái entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar.

Es un gran momento para el tenis español. Dos tenistas de La Armada han llegado a una final de un Masters 1.000 tras un torneo impecable. Davidovich eliminó a Alexander Zverev, número 1 del mundo, en un emocionante duelo de semifinales y Jódar, por su parte, arrasó a Daniil Medvedev para alcanzar esta ronda por primera vez en su carrera.

El partido comenzará a las 10:30 horas y proclamará al primer español en ganar el ATP de China. El encuentro se podrá seguir en directo, juego a juego, en OKDIARIO, donde te contamos todos los detalles de esta esperada cita entre Davidovich y Jódar.