Cuánto dinero se lleva Davidovich por ganar el Masters 1000 de Shanghái 2026 y así queda el palmarés del torneo

Nunca una raqueta española había conquistado Shanghái. Ni Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz. Nadie. Nunca. Hasta que llegó Alejandro Davidovich y su resiliencia. Remontó (6-1, 6-7, 4-6) a Jódar un partido que tenía perdido y al que se agarró con agallas como un ajedrecista, con una defensa siciliana. Abran paso al primer tenista español campeón en Shanghái.

El Masters 1.000 de Shanghái reafirma su condición de joya de la corona en la gira asiática del circuito. En su más reciente edición, el penúltimo Masters 1.000 de la temporada pone sobre la mesa una bolsa total de premios de 9.415.725 dólares -8.378.093 euros- consolidando un crecimiento sostenido frente a ediciones anteriores y repartiendo cheques millonarios a lo largo de un cuadro ampliado de 96 raquetas.

Cuánto dinero ha ganado Davidovich por ganar el Masters 1000 de Shanghái 2026

El campeón, Alejandro Davidovich, no solo se embolsa 1.000 puntos decisivos para la carrera hacia las ATP Finals, sino que también llena su bolsillo con una recompensa financiera estelar. Ingresa exactamente 1.151.380 dólares -1.024.495 euros-. Una cifra que supera lo repartido el año previo y refleja el músculo económico del torneo celebrado en el icónico recinto de Qi Zhong. Por su parte, el subcampeón Jódar, se retira con un sustancioso consuelo de 612.340 dólares -544.858 euros-.

¿Quién ha ganado el Masters 1000 de Shanghái 2026?

Es Shanghái, junto a París, el Masters 1000 más abierto a los mortales. Su enclave, a final de temporada, llega el depósito en la reserva. La temporada pasada, Vacherot y Rinderknech fueron finalistas; en 2023 Hurkacz y Rublev; en 2018 Coric; 2016 Bautista… Davidovich y Jódar representaron a esos protagonistas no invitados. Y el malagueño, Alejandro Davidovich, escribe su nombre en la historia como el primer tenista español campeón del Masters 1.000 de Shanghái.

El palmarés del Masters 1000 de Shanghái 2026

Shanghái ostenta un palmarés dominado por Novak Djokovic, que reina como el máximo monarca histórico de la cita china con cuatro coronas (2012, 2013, 2015 y 2018). Le sigue muy de cerca Andy Murray, tricampeón en Qi Zhong (2010, 2011 y 2016), mientras que Roger Federer cosechó dos trofeos (2014 y 2017). Rafa Nadal claudicó en sus dos finales disputadas.

El cuadro de campeones lo completan gigantes como Nikolay Davydenko —primer ganador del torneo en 2009—, Daniil Medvedev (2019), Hubert Hurkacz (2023) y Jannik Sinner (2024). Y este año se ha unido Alejandro Davidovich. Shanghái, del mismo modo que el Masters 1000 de París, son dos de los torneos más abiertos a la sorpresa por encuadrarse a final de año, cuando el físico tiene su depósito en la reserva.