Fernando Alonso no está teniendo suerte en el Mundial de Fórmula 1. Los resultados de las seis carreras disputadas hasta el momento no engañan: en cuatro de ellas se marchó sin puntuar. Volvió a engordar su casillero tras una gran remontada en el Gran Premio de España y cerró una racha de cuatro carreras fuera del ‘Top 10’. Cuando su coche no ha fallado, el español siempre ha rendido a buen nivel y hay un dato que demuestra su mayor rendimiento respecto a Esteban Ocon.

El francés, que apenas ha tenido que lidiar con problemas técnicos en su monoplaza, ha puntuado en cinco de las seis carreras del campeonato, donde ocupa la novena posición con 30 puntos. Hasta la decimoquinta plaza del Mundial de pilotos no aparece Fernando Alonso, que atesora 4 unidades tras finalizar noveno en Bahrein y Barcelona, pero hay una estadística que deja a un lado las averías y expone al desnudo el rendimiento puro de los pilotos.

¿Y cuál es ese dato? La posición promedio de cada piloto durante las carreras a lo largo del Mundial. En esta categoría, Fernando Alonso es el noveno mejor piloto de la parrilla, ya que su media es 9,59 y la posición en la que ha rodado más tiempo es la 8ª, con un total de 61 giros. Por su parte, Esteban Ocon está un puesto por detrás de su compañero con 9,75 y la undécima posición como su más repetida.

Un argumento que carga de razones a Fernando Alonso, convencido de que su coche no le está permitiendo capturar todos los puntos que tiene al alcance. El contrato del asturiano con Alpine concluye al final de la presente temporada y los mensajes que llegan desde la escudería francesa respecto a su posible renovación cada vez son más tibios. Siguiente capítulo, el próximo fin de semana en el Gran Premio de Mónaco.