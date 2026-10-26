Cuándo el Balón de Oro se otorgó de manera unánime: los ganadores más apabullantes de la historia

Ya en las horas previas a la entrega del Balón de Oro en Londres, los nombres de los posibles ganadores comienzan a emerger con fuerza. Sin embargo, en la historia reciente ha habido varios casos donde todo el mundo tenía claro quién sería el ganador. Tal era la ventaja de esos futbolistas que muy poca gente se acuerda de quién quedó en segundo lugar.

El primer ejemplo se remonta a 2008, año en el que Cristiano Ronaldo firmó una de las mejores temporadas a nivel individual que se recuerdan en el fútbol. El joven delantero portugués levantó los siguientes títulos con el Manchester United: Premier League, Community Shield, Copa Mundial de Clubes de la FIFA y Champions League. Además, a nivel colectivo ganó: dos botas de oro (la europea y la de la Premier League), el MVP de la Premier, el MVP de la Champions y el mejor jugador de la FIFA, entre muchos otros galardones.

Por todo esto, en la gala del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo consiguió el primer lugar con 165 puntos de ventaja frente al segundo, un Leo Messi que aún no había despuntado. Hoy en día, la gente sigue acordándose del Cristiano de 2008 como uno de los mejores momentos de forma de un futbolista en la historia del fútbol.

Justo un año después, Leo Messi logró completar un año impecable, donde no dejó ningún título sin ganar. El FC Barcelona logró, con el argentino a la cabeza, convertirse en el primer equipo de la historia en ganar seis títulos en el mismo año. Esta hazaña sin precedentes a las órdenes de Pep Guardiola se consiguió en una gran parte al rendimiento de un Lionel Messi brillante, que logró 45 goles y 15 asistencias en 64 partidos. Gracias a este dominio, el 10 del club catalán logró ganar sin ningún tipo de discusión el Balón de Oro del 2009.

Siguiendo el orden cronológico, nos trasladamos a 2016, con el galardón otorgado a Cristiano Ronaldo. El portugués logró ganar la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el Real Madrid, pero la guinda del pastel vino con la Eurocopa, conseguida con Portugal, donde anotó goles clave y lideró a su selección en el primer título de su historia. Estas hazañas le valieron para ganar su cuarto Balón de Oro con más de 400 puntos de diferencia con el segundo galardonado.

El último seleccionado llega con uno de los más claros de la historia. Karim Benzema logró unificar todas las opiniones del universo del fútbol con una temporada donde fue determinante en todas las competiciones que disputó. El delantero francés se consagró en un año donde ganó la Champions League siendo el máximo goleador y anotando 10 goles en eliminatorias directas. Además, ganó Liga y Supercopa de España, y finalizó la temporada con 44 goles y 15 asistencias en 46 partidos. Una cifra que coronó a Benzema como el mejor jugador del planeta por completa unanimidad en 2022.

Estos ejemplos se alejan mucho de la realidad que llevamos viviendo semanas con el galardón otorgado por France Football. Este año ningún jugador ha logrado equilibrar el nivel individual con títulos colectivos, desembocando en la incertidumbre que rodea al Balón de Oro de Londres. ¿Quién se terminará llevando el gato al agua? Lamine, Mbappé y Harry Kane aguardan una respuesta.