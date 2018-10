Piden la expulsión de un concursante de GH VIP por sus comentarios machistas contra la ex de Jesé

La pareja de moda en esta edición de Gran Hermano VIP se ha visto envuelta en una polémica en la que se acusa a Suso de proferir comentarios machistas para referirse a Aurah Ruiz, ex novia de Jesé Rodríguez, asegurando que nunca sería su novia y que sólo la quiere para mantener relaciones sexuales.

Los seguidores de Gran Hermano reaccionaron al escuchar las palabras de Suso y salieron en defensa de Aurah, pidiendo la expulsión inmediata del concursante por sus palabras. La pareja rompió su breve relación después de varios días en los que dieron mucho que hablar dentro de la casa.

El concursante fue my duro a la hora de hablar de Aurah: “Mi novia nunca va a ser, como mucho mi fo**amiga, que para fo**** sí me gusta“, dijo sobre Aurah, la ex pareja de Jesé, el ex participante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y actual miembro de la casa de Gran Hermano.