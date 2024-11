La Comisión Social del Atlético pedirá la retirada de la placa de Courtois

La Comisión Social del Atlético de Madrid pedirá la retirada de la plaza de Courtois situada en el «Paseo de las Estrellas» del estadio Metropolitano, y que identifica a todos y cada uno de los jugadores que han disputado un mínimo de 100 partidos oficiales con el primer equipo. La iniciativa parte de la Unión Internacional de Peñas del Atlético, que forma parte de la Comisión, que se va a reunir con la directiva del club durante este mes de noviembre, en un encuentro que se presenta bastante «caliente».

«Consideramos que no tiene ningún sentido que tenga una placa ahí cuando se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra del Atlético», dijo el presidente de la Unión Internacional de Peñas Eduardo Fernández en el programa de YouTube «Bendita Afición», en el que aseguró que «la mayoría de miembros de la Comisión pensamos lo mismo». En la reunión del año pasado ya se intentó retirar la placa de Courtois, pero el club no accedió. Ahora, después de los sucesos del último derbi ante el Real Madrid, la Comisión Social cree que sí se va a dar el paso.

«No tiene sentido que jugadores como Falcao o Leivinha, que han sido santo y seña del club, no tengan placa por no haber llegado a 100 partidos y en cambio Courtois, que no deja de manifestarse en contra del Atlético, sí la tenga. Es surrealista», agregó Fernández, que es uno de los 10 miembros de la Comisión Social, órgano que se creó en 2012 y que fue el que lideró el cambio de escudo, provocando un movimiento que desembocó en un referéndum entre los abonados y en el regreso de la insignia original que se llevó a cabo el pasado mes de julio.

La Comisión Social del Atlético es, según la definición oficial del propio club, un «órgano consultivo formado por representantes de diversos colectivos y aficionados del Atlético de Madrid, que se reunirá periódicamente con miembros del club para debatir aspectos relativos a la identidad, la historia y los símbolos rojiblancos, así como otros asuntos de interés social». La Comisión está formada por diez miembros, uno de los cuales es la Unión Internacional de Peñas. Sus decisiones no son vinculantes, pero sí que son atendidas y estudiadas por el club, como demuestra el reciente cambio de escudo.