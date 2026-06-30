El COE rinde un emotivo homenaje a los olímpicos de Atlanta 1996

El Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español ha acogido un emotivo homenaje a los deportistas españoles que participaron en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Tres décadas después de aquella inolvidable cita olímpica, el COE ha querido reconocer el compromiso, el esfuerzo y el legado de una generación de atletas que contribuyó a seguir engrandeciendo la historia del deporte español.

El acto ha reunido a algunas de las grandes leyendas del olimpismo español en un ambiente cargado de emoción y recuerdos. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha agradecido la presencia de todos los asistentes y ha destacado el orgullo que supone rendir homenaje a quienes representaron a España con entrega y excelencia en la máxima competición deportiva internacional. «Con el paso del tiempo te das cuenta de lo que fue Atlanta 1996. Después de 30 años, seguís siendo héroes del deporte español. Los resultados se quedan en Atlanta y son vuestros, pero los recuerdos de Atlanta son de todos y no se borrarán por mucho que pase el tiempo. Sois auténtico orgullo».

Más de 110 deportistas se han dado cita en la sede del COE, entre ellos la práctica totalidad de los medallistas de Atlanta 1996, quienes han recibido un diploma conmemorativo como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al deporte español. En aquellos Juegos Olímpicos, la delegación española, integrada por 292 deportistas, firmó una brillante actuación al conquistar 17 medallas, cinco de oro, seis de plata y seis de bronce, además de 36 diplomas olímpicos. Al frente del equipo español en la ceremonia de apertura estuvo el bicampeón olímpico de vela Luis Doreste, encargado de portar la bandera nacional.

Javier Revuelta, olímpico en hípica y actual presidente de la Real Federación Hípica Española, ha tomado la palabra en representación de todos los olímpicos homenajeados para recordar, con emoción, el espíritu de aquella generación: “Parece que fue ayer cuando caminamos juntos por Atlanta, pero ya han pasado 30 años. No puedo evitar que me invadan los recuerdos y las emociones. He visto a los mismos jóvenes que os dejasteis el corazón en los JJOO. La llama olímpica que se encendió en Atlanta, nunca se apagará”.

Durante la entrega de los diplomas conmemorativos a los deportistas asistentes. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha estado acompañado sobre el escenario por la secretaria general del COE, Victoria Cabezas, así como por presidentes de federaciones deportivas españolas y miembros del Comité Ejecutivo de la entidad.