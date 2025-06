Las claves de la renuncia de Sainz a presidir la FIA: la ley exprés de su rival le dejaba sin opciones

Carlos Sainz no se presentará a la presidencia de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo). El piloto español reconoce que ha «trabajado intensamente para comprender a fondo la situación en la FIA», pero decide no presentarse a las elecciones porque «las circunstancias actuales no son las ideales para sentar las bases de mi candidatura».

La renuncia de Carlos Sainz a seguir con su candidatura para presidir la FIA tiene mucho que ver con la ley que se inventó Ben Sulayem, actual presidente de este organismo, por la que dejaba con pocas opciones al español en esta pelea. Sulayem, que quiere ser reelegido, cambió la norma y adelantó los plazos para las candidaturas de todos los interesados.

Esto obligaba a Sainz a ir a contrarreloj en su proyecto de candidatura, con poco plazo para ir haciendo fuerte ese proyecto, ir ganando apoyos y, sobre todo, desactivar los que había a favor de Ben Sulayem. Y esto requiere de muchas conversaciones y tiempo. Y ahora el español no tenía mucho tiempo para poder ganar apoyos en las próximas semanas, que es donde se decidía todo, ya que la medida aprobada por la Asamblea de la FIA cambiaba por completo la forma de presentar la candidatura.

En su carta de renuncia, Carlos Sainz deja ver estos motivos y más cuando dice que sigue creyendo que la FIA «necesita cambios importantes», además de que expresa que su «pasión» por «servir y liderar en el mundo del automovilismo no ha cambiado». Pero da un paso al lado porque la jugada a Ben Sulayem le ha salido muy bien.

Así, Sainz tenía complicado desactivar todo el entramado de votos que formó el actual presidente de la FIA, que tenía atados muchos votos. Otros podría perderlos si el español les daba un proyecto atractivo -que era lo que podía pasar-, pero a Sainz le faltaba tiempo para lograr esos apoyos. Y antes de empezar el partido ya sabiéndolo que se va a perder, el piloto madrileño ha hecho lo que tenía que hacer, no llegar a presentar candidatura.

«Tanto las carreras como la movilidad han sido y continúan siendo mi vida y seguiré de cerca y con gran interés los acontecimientos futuros. Siempre apoyaré mi deporte e intentaré contribuir en todo lo posible para mejorar la movilidad de los usuarios de la vía pública en todo el mundo», dice Carlos Sainz en la carta en la que oficializó su renuncia a pelear por la presidencia de la FIA.