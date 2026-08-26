El City paga 100 millones por Bouaddi, revelación marroquí, para sustituir a Rodri

El Manchester City ha desembolsado 100 millones de euros por una de las revelaciones del Mundial, Ayyoub Bouaddi, centrocampista marroquí que llega al Etihad para sustituir a Rodri Hernández tras su marcha al Barcelona. El ex del Lille firma para las próximas cinco temporadas.

«Bouaddi se incorpora como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol mundial, tras disputar 96 partidos con el Lille y sumar ya ocho internacionalidades», apuntó el City, que con este fichaje refuerza una zona donde, además del español, ha perdido a Bernardo Silva (Real Madrid) y a Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah saudí).

Es el segundo fichaje importante del equipo inglés este verano, tras la incorporación de Elliot Anderson (otro centrocampista), procedente del Nottingham Forest, por más de 135 millones de euros.

Bouaddi, que fue una de las sensaciones del pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Marruecos, aunque jugó con Francia en categorías inferiores, debutó con el club francés en la Conference League con apenas 16 años y posteriormente se hizo un hueco como titular durante las dos temporadas siguientes. Según el City, su nuevo fichaje es un «elegante centrocampista, dotado de gran calidad con balón».

Bouaddi habla siendo citizen

«Este es un día muy especial para mí y mi familia. El Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder decir que soy jugador del City. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para convertirme en el mejor jugador posible y llegar a lo más alto del fútbol», afirmó el futbolista marroquí.

Bouaddi lleva «muchos años siguiendo» a su nuevo equipo. «Me encanta su estilo de juego. El City siempre intenta jugar un fútbol de calidad y ya han demostrado que son ganadores, este club parece construido para ganar. La plantilla es de nivel mundial y Enzo (Maresca) es un entrenador top. Tengo muchísimas ganas de jugar en el Etihad Stadium, delante de toda la afición», añadió.

El internacional también reconoce que «todavía» tiene «mucho margen de mejora». «Sólo tengo 18 años. Estoy contento con el progreso que he hecho hasta ahora, pero también sé que puedo mejorar muchísimo. Este es, sin duda, el mejor lugar para conseguirlo. Este club exige títulos y yo daré todo para asegurarme de que peleamos por cada trofeo», subrayó.