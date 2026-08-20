La Premier critica la tardanza en dar una sanción al City más de dos años después del juicio por sus infracciones financieras

El Manchester City ha sido investigado por la Premier League por presuntas infracciones financieras, cometidas principalmente entre el 2009 y 2018. El juicio acabó a finales de 2024, pero todavía no se ha oficializado la resolución. El caso se está alargando y aún no hay una sentencia tras más de dos años, algo que empieza a gotar la paciencia de los dirigentes de la liga británica.

La acusación tiene varios frentes abiertos. Los puntos principales son la información financiera presuntamente inexacta, las remuneraciones de entrenadores y jugadores, los incumplimientos relacionados con las normas financieras de la UEFA, la infracción de las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la liga inglesa y la falta de cooperación con la investigación.

El caso lleva en activo desde febrero de 2023. En unas declaraciones para la BBC, el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, reconoce que ya debería haberse tomado una decisión: «Acepto que está alargándose más de lo esperado y entiendo que la gente quiere saber lo antes posible qué está pasando, pero es que simplemente no puedo decir nada».

El club negó todos los cargos y se preparó para el juicio con abogados especializados en deporte. El dirigente de la liga inglesa espera ponerle punto y final a la investigación en algún momento: «Nuestras reglas son muy claras: hay que seguir el proceso y solo hay una ruta clara, que es permitir que el proceso llegue a una conclusión natural».

¿Cuál sería la sanción para el Manchester City?

Los escándalos en el mundo del fútbol generan una gran incertidumbre sobre los posibles castigos. La sanción podría ser una multa económica, pero también sería viable que afectara en el plano deportivo, con deducción de puntos, descenso de categoría automático o la pérdida de títulos. En ese sentido, el caso más famoso es el Calciopoli de Italia, en el que la Juventus bajó a la Serie B y perdió dos Scudettos.