Pese a que el Barça aún no ha podido inscribir a uno de sus grandes fichajes como es Jules Koundé, la entidad azulgrana sigue moviéndose en el mercado en busca de nuevas incorporaciones. Uno de los objetivos es Bernardo Silva. Pese a que desde la Ciudad Condal se ve su llegada factible dada la predisposición del jugador, la realidad es que si lo quiere deberá pasar por caja. El Manchester City exige 100 millones por el portugués.

Aunque Guardiola se ha mostrado partidario de facilitar la salida del jugador, el Manchester City no quiere venderle, o al menos, no a cualquier precio. Es por ello que la cantidad que se han marcado desde los despachos del Etihad Stadium es de 100 millones. Los dirigentes consideran que es uno de los mejores jugadores de la plantilla, como avalan sus estadísticas. Además, su situación contractual hasta 2025 hacen que no exista la necesidad de forzar una venta.

Por ello, la dirección deportiva del Barcelona no se encontrará con las puertas abiertas . Teniendo en cuenta que el valor de mercado de Bernardo Silva es de 80 millones, el Barça ya sabe que tendrá que que poner encima de la mesa una cantidad superior a esa cifra, según desvela en Inglaterra The Athletic.

El jugador presiona

Por su parte, el jugador no cesa en sus presiones para salir del City. La última maniobra ha sido una publicación en sus redes sociales en las que prácticamente se despedía de la afición. «¡Una gran actuación del equipo y un gran ambiente! Me gustaría agradecer a todos los aficionados que asistieron al estadio por estos bonitos momentos de amor y apoyo que me mostraron», escribió después del partido de Premier League donde obtuvieron una abultada victoria por 4-0 frente al Bournemouth.

Por su parte, Guardiola ha dejado claro que no se interpondrá en el camino Bernardo Silva si su deseo es marcharse al Barcelona antes del final del mercado de verano. «A veces por el club, a veces por los jugadores, a veces por el agente, a veces hay que separar los caminos», explicó Pep en rueda de prensa.

«Sobre todo, el deseo del jugador es lo más importante. Por supuesto que me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un jugador especial para nosotros. Pero no sé qué va a pasar. Si se queda, es perfecto y si al final se tiene que ir es porque el fútbol es así, el jugador tiene un deseo. Yo no seré la persona que frene los deseos de la gente”, aseguró Guardiola.

Las declaraciones de Guardiola sorprenden por el hecho de que Bernardo Silva ha sido un jugador clave dentro de los sistemas del Manchester City, que ha ganado cuatro ligas en las últimas cinco temporadas. Además, su salida resultaría complicada de reemplazar.