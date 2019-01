El Quick Step se ha disculpado por la actitud del ciclista Iljo Keisse en una fotografía con una camarera, que le ha denunciado por abuso sexual.

El ciclista Iljo Keisse, del equipo con más victorias del pelotón, el Quick Step, ha sido acusado de abuso sexual. Todo ha ocurrido en los prolegómenos de la Vuelta a San Juan (Argentina), donde el belga está tomando parte de la competición. Una camarera quiso fotografiarse con los componentes del conjunto azul y varios de ellos hicieron diversos gestos de dudoso gusto que han desembocado en una denuncia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, dos días antes del inicio de la prueba argentina, cuando los componentes del equipo hicieron un alto en su entrenamiento para tomar un café. La camarera atendió a los ciclistas y terminó pidiéndoles una fotografía de recuerdo que ahora les ha metido en un serio problema.

La mujer acudió a denunciar y realizó unas duras declaraciones en el medio argentino Telesol. “Estoy muy enojada. Yo estaba trabajando, les pedí la foto y me faltaron el respeto totalmente. Fui a la comisaría, hablé con mis abogados, he hecho la denuncia. Espero que al menos lo sancionen o le llamen la atención. No puede venir a otro país a tratar a las mujeres como si fuésemos cosas insignificantes y sin valor”, dijo la afectada.

Por el momento, Keisse continúa disputando La Vuelta a San Juan sin mayores problemas, aunque la justicia podría actuar contra él. Portavoces del Quick Step ya se han disculpado públicamente por el incidente.